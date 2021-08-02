Экс-спортивный директор «Ганновера» Меккель возглавил селекционный отдел «Локомотива»

«Локомотив» объявил о заключении контрактов с Кристианом Мeккелем и Маттиасом Валленвайном.
Они будут работать с Ральфом Рангником и отвечать за селекцию и аналитическую работу.
- Меккель после окончания игровой карьеры занимал пост спортивного директора в «Ганновере» и «Райндорф Альтах».
- Валленвайн с 2016 по 2021-й год отвечал за координацию между тренерским штабом, командой и отделом скаутинга в «Байере».
- «Локомотив» в 2-х стартовых турах РПЛ одержал 2 победы.
Источник: официальный сайт «Локомотива»