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  • РПЛ. «Динамо» на 89-й минуте вырвало гостевую победу над «Уфой»

РПЛ. «Динамо» на 89-й минуте вырвало гостевую победу над «Уфой»

31 июля 2021, 19:25
49

«Динамо» добилось второй победы подряд. В большинстве в гостях обыграна «Уфа», для которой это второе поражение подряд. Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве.

У уфимцев дубль оформил Гамид Агаларов, сын Руслана Агаларова – бывшего игрока и тренера «Анжи».

Дубль в «Динамо» на счету Даниила Фомина.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Уфа – Динамо (Москва) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Фомин, 33 (с пенальти); 0:2 – Фомин, 41 (с пенальти); 1:2 – Агаларов, 81; 2:2 – Агаларов, 86; 2:3 – Шиманьски, 89.

«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Голубев, 76), Камилов (Фищенко, 56), Бауэр, Саплинов (Жамалетдинов, 55), Мрзляк (Агаларов, 71), Милетич (Касинтура, 46).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 67), Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян (Евгеньев, 90+1), Шиманьски, Моро, Тюкавин, Н'Жи (Скопинцев, 67).

Предупреждения: Кротов, 20; Милетич, 40; Бауэр, 47; Фищенко, 74 – Паршивлюк, 35; Шиманьски, 78; Бальбуэна, 78.

Удаления: Фищенко, 75 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Динамо
Комментарии (49)
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Боцман59rus
1627748994
_ матч по содержанию на двойку, но по развитию событий - огонь. мало что было понятно по игре, но очень интересно. Как так вообще можно играть( касается Уфимцев), я вообще х.з.
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Муруал
1627749377
Пенальти первый был надуман судьёй. Тащат Динамо судьи. Впрочем, судьи всегда более благосклонны к командам из москвы в играх с клубами из провинции.
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житель СПб
1627749767
Можно поздравить Динамо с победой и выходом в лидеры! Команда явно претендует на высокие места в Чемпионате, наряду с Рубином. Но и Уфу не хочется принижать! Так получилось, что смотрел матч с 60 минуты. Примерно 18 минут на поле была одна команда - Уфа; они были с мячом, комбинировали, быстро перемещались по полю... Забили 2 хороших гола. Молодцы! Но затем не смогли перестроиться и прекрасный гол забил Шиманьски. В общем, если так будет играть Уфа - то не потеряется. А игру Динамо будет очень интересно посмотреть с равными по силе командами. Да и с тем же Рубином.
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paracetamol
1627750670
Все морковские клупы выигрывают за счет хлипеньких пенальтей. Сначала кони, потом свини, а сейчас сразу два менты.
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житель СПб
1627751694
Да, в свете 2 красивых голов Уфы хотелось бы более внимательно посмотреть обоснованность 2-х пенальти Динамо в ворота Уфы...
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житель СПб
1627754077
А вообще - вот мы говорим о необходимости улучшения игры в российском футболе. Может быть, стоит меньше в целом ставить таких спорных пенальти, даже когда есть технические основания? Заставляя тем самым с игры забивать? Это мой вопрос всем.
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Из Твери Леха
1627754463
Я не понял, у Динамо тоже что ли юбилейный сезон???
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MaxRnD
1627757241
Нормально так отсудили Уфу - 2 пеналя и красная. Опять прав тот, у кого больше прав ? PS Как же это знакомо !!!
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zigbert
1627760763
Легкие голы сослужили плохую службу Динамо. Играя в меньшинстве Уфа пошла вперед и сумела за 5 минут сравнять счет. Надо отдать должное Динамо, в самом конце сумели забить победный мяч.
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Рубинище
1627767241
Уфу жалко. Красавцы они в меньшинстве 2 забили. Как задолбало такое судейство, болото.дно.
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