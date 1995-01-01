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    РПЛ. «Динамо» на 89-й минуте вырвало гостевую победу над «Уфой»

    «Динамо» добилось второй победы подряд. В большинстве в гостях обыграна «Уфа», для которой это второе поражение подряд. Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве.

    У уфимцев дубль оформил Гамид Агаларов, сын Руслана Агаларова – бывшего игрока и тренера «Анжи».

    Дубль в «Динамо» на счету Даниила Фомина.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Уфа – Динамо (Москва) – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фомин, 33 (с пенальти); 0:2 – Фомин, 41 (с пенальти); 1:2 – Агаларов, 81; 2:2 – Агаларов, 86; 2:3 – Шиманьски, 89.

    «Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Голубев, 76), Камилов (Фищенко, 56), Бауэр, Саплинов (Жамалетдинов, 55), Мрзляк (Агаларов, 71), Милетич (Касинтура, 46).

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 67), Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян (Евгеньев, 90+1), Шиманьски, Моро, Тюкавин, Н'Жи (Скопинцев, 67).

    Предупреждения: Кротов, 20; Милетич, 40; Бауэр, 47; Фищенко, 74 – Паршивлюк, 35; Шиманьски, 78; Бальбуэна, 78.

    Удаления: Фищенко, 75 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии43
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      Рейтинг: +45607

      MaxRnD 46 минут назад

      Нормально так отсудили Уфу - 2 пеналя и красная. Опять прав тот, у кого больше прав ?

      PS Как же это знакомо !!!

      3
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      Рейтинг: +13726

      Garrincha58 1 час назад

      Кобелев уже сказал Динамо чемпион, Ловчев сказал Спартак чемпион.....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8606

      житель СПб > Garrincha58 1 час назад

      Ну тогда, как в старые времена - Кобелев на Ловчева, и определим победителя!

      1
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      Рейтинг: +4437

      Из Твери Леха 1 час назад

      Я не понял, у Динамо тоже что ли юбилейный сезон???

      5
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      ...
      Рейтинг: +270

      Константинн > Из Твери Леха 1 час назад

      у зенита каждый год что ли юбилейный, как и у локомотива последние 3 сезона?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      haxxproxx > Из Твери Леха 39 минут назад

      А у кого ещё? Только у Динамо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8606

      житель СПб 1 час назад

      А вообще - вот мы говорим о необходимости улучшения игры в российском футболе. Может быть, стоит меньше в целом ставить таких спорных пенальти, даже когда есть технические основания? Заставляя тем самым с игры забивать? Это мой вопрос всем.

      3
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      Рейтинг: +9423

      alex1951 1 час назад

      Динамо - 6 очков ,Уфа - 0 очков.
      Вопросы есть?
      Есть?
      Жалуйтесь.....

      1
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      Рейтинг: +8606

      житель СПб 2 часа назад

      Да, в свете 2 красивых голов Уфы хотелось бы более внимательно посмотреть обоснованность 2-х пенальти Динамо в ворота Уфы...

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      Рейтинг: +8606

      житель СПб > житель СПб 1 час назад

      Наконец пересмотрел назначение пенальти. Первый - совершенно никакого пенальти я не увидел. Второй - технические основания были, хотя в Европе такие пенальти не ставят. Таким образом - у Уфы забрали минимум очко. (А если добавить к этому и непоставленный пенальти в игре с ЦСКА - ? то 2 очка). Еще и стоит учесть, что падающего Фищенко перед его игрой рукой (и 2 желтой за эту игру) - рукой же доталкивал игрок Динамо - то все это не очень чисто...

      5
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      Рейтинг: +1426

      Ziklop > житель СПб 1 час назад

      увидел наоборот первый по ноге удар был, второй был подкат и очень красивое падение.

      0
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      Рейтинг: +8606

      житель СПб > Ziklop 1 час назад

      Согласен, что каждый видит спорные ситуации несколько по разному. Но вопрос: в 1 пенальти игрок Динамо в момент возможного (Вы - увидели, я - не увидел) ударчика по ноге в куче игроков СТОЯЛ - с этим то спорить бессмысленно, это факт. И что - это пенальти? Вот очень сомневаюсь.

      1
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      Рейтинг: +7257

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Эх молодость ! Динамовцы сами себе проблемы создали.
      Захарян , рано жадничать, пас на Тюкавина , 3:0 и тушем свет.
      Уфа как и КС очень слабо.
      Хочется спросить , а таким командам как Уфа зачем легионеры, да ещё такие ? Неужели в России нет игроков для усиления подобных команд ?

      1
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      Рейтинг: +11940

      paracetamol 2 часа назад

      Все морковские клупы выигрывают за счет хлипеньких пенальтей. Сначала кони, потом свини, а сейчас сразу два менты.

      8
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      Рейтинг: +702

      SuperNils 2 часа назад

      Ну вот и вернулся наш дворовый позорный чемпионатик. Куча левых пенок уже в первых матчах, всё как всегда. Продолжаем деградировать, господа.

      10
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      Рейтинг: +11940

      paracetamol > SuperNils 2 часа назад

      Согласен, скука ужасная, только Агаларов оживил. Видать не в теме слива был. Но Фуфа быстро исправилась.

      3
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      Рейтинг: +7257

      Alekxei Z. > SuperNils 2 часа назад

      Ребята ., вы ох..ли !!!
      Я чистых пенальти. Надо спрашивать с руководителей клубов , почему играют такие легионеры. Как и зачем они сюда попадают ?

      1
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      Рейтинг: +8606

      житель СПб 2 часа назад

      Можно поздравить Динамо с победой и выходом в лидеры! Команда явно претендует на высокие места в Чемпионате, наряду с Рубином.
      Но и Уфу не хочется принижать!
      Так получилось, что смотрел матч с 60 минуты. Примерно 18 минут на поле была одна команда - Уфа; они были с мячом, комбинировали, быстро перемещались по полю... Забили 2 хороших гола. Молодцы!
      Но затем не смогли перестроиться и прекрасный гол забил Шиманьски.
      В общем, если так будет играть Уфа - то не потеряется. А игру Динамо будет очень интересно посмотреть с равными по силе командами. Да и с тем же Рубином.

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