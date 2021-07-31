РПЛ. «Динамо» на 89-й минуте вырвало гостевую победу над «Уфой»

«Динамо» добилось второй победы подряд. В большинстве в гостях обыграна «Уфа», для которой это второе поражение подряд. Во втором тайме хозяева остались в меньшинстве.

У уфимцев дубль оформил Гамид Агаларов, сын Руслана Агаларова – бывшего игрока и тренера «Анжи».

Дубль в «Динамо» на счету Даниила Фомина.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Уфа – Динамо (Москва) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Фомин, 33 (с пенальти); 0:2 – Фомин, 41 (с пенальти); 1:2 – Агаларов, 81; 2:2 – Агаларов, 86; 2:3 – Шиманьски, 89.

«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов (Голубев, 76), Камилов (Фищенко, 56), Бауэр, Саплинов (Жамалетдинов, 55), Мрзляк (Агаларов, 71), Милетич (Касинтура, 46).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 67), Ордец, Лаксальт, Бальбуэна, Фомин, Захарян (Евгеньев, 90+1), Шиманьски, Моро, Тюкавин, Н'Жи (Скопинцев, 67).

Предупреждения: Кротов, 20; Милетич, 40; Бауэр, 47; Фищенко, 74 – Паршивлюк, 35; Шиманьски, 78; Бальбуэна, 78.

Удаления: Фищенко, 75 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ