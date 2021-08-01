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Материалы

Уфа - Динамо

31.07.2021, Суббота, 17:30 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 2 тур Уфа - Динамо
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
24 тур
3 апреля, суббота 19:00 Динамо 4:0 Уфа
6 тур
30 августа, воскресенье 14:00 Уфа 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
16 июля, четверг 18:00 Уфа 0:1 Динамо
9 тур
16 сентября, понедельник 20:00 Динамо 0:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
18 тур
3 марта, воскресенье 11:30 Уфа 1:2 Динамо
4 тур
20 августа, понедельник 19:30 Динамо 3:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
4 марта, воскресенье 14:00 Уфа 1:1 Динамо
7 тур
20 августа, воскресенье 17:30 Динамо 1:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
19 марта, суббота 14:30 Уфа 0:1 Динамо
7 тур
29 августа, суббота 14:00 Динамо 2:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
8 марта, воскресенье 16:00 Динамо 3:1 Уфа
3 тур
13 августа, среда 15:00 Уфа 0:2 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2467

    Аид666 31 июля 2021, 18:43

    Милетича на детекторе бы проверили... как то упорно больно косил...

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