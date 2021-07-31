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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Динамо
Уфа - Динамо: обзор матча 31 июля 2021
Уфа
31.07.2021, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 3
Завершен
Динамо
81'
Г. Агаларов
86'
Г. Агаларов
33'
Д. Фомин (П)
41'
Д. Фомин (П)
89'
С. Шиманьски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Динамо
90'
+1
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
А. Захарян
89'
ГОЛ! 2:3!
С. Шиманьски
Пас отдал
Д. Скопинцев
ГОЛ! 2:2!
Г. Агаларов
Пас отдал
А. Голубев
86'
ГОЛ! 1:2!
Г. Агаларов
81'
78'
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
78'
Желтая карточка
С. Шиманьски
Замена
А. Голубев
️️️️
В. Кротов
76'
Вторая желтая
Р. Фищенко
75'
Желтая карточка
Р. Фищенко
74'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
Ф. Мрзляк
71'
67'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
К. Н'Жи
67'
Замена
Г. Варела
️️️️
С. Паршивлюк
Замена
Р. Фищенко
️️️️
В. Камилов
56'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
А. Саплинов
55'
Желтая карточка
М. Бауэр
47'
Замена
Э. Касинтура
️️️️
Н. Милетич
46'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Фомин
Желтая карточка
Н. Милетич
40'
35'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Фомин
Желтая карточка
В. Кротов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
55
Александр Саплинов
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
77
Парфе Бизоза
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
3-3-2-2
31
Беленов
3
Милетич
44
Журавлев
15
Плиев
5
Йокич
24
Мрзляк
26
Бауэр
18
Камилов
19
Иванов
55
Саплинов
57
Кротов
4-1-1-3-1
1
Шунин
18
Паршивлюк
18
Ордец
2
Бальбуэна
93
Лаксальт
74
Фомин
6
Моро
9
Н'Жи
17
Шиманьски
23
Захарян
70
Тюкавин
18
Камилов
6
Фищенко
6
Фищенко
18
Камилов
3
Милетич
17
Касинтура
17
Касинтура
3
Милетич
57
Кротов
50
Голубев
50
Голубев
57
Кротов
55
Саплинов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
55
Саплинов
24
Мрзляк
25
Агаларов
25
Агаларов
24
Мрзляк
9
Н'Жи
7
Скопинцев
7
Скопинцев
9
Н'Жи
23
Захарян
4
Евгеньев
4
Евгеньев
23
Захарян
18
Паршивлюк
2
Варела
2
Варела
18
Паршивлюк
Остались в запасе
Уфа
Динамо
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
Главный тренер
Алексей Стукалов
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Уфа - Динамо
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Нефтяник
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