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  • Россия по распоряжению Путина поможет Катару в подготовке ЧМ-2022

Россия по распоряжению Путина поможет Катару в подготовке ЧМ-2022

30 июля 2021, 21:53
14

Катар получит от России помощь в организации чемпионата мира-2022. Соответствующее распоряжение выпущено за подписью президента страны Владимира Путина.

Создается межведомственная рабочая группа под руководством помощника президента Игоря Левитина, которая будет обеспечивать взаимодействие с катарской стороной по вопросам подготовки и проведения чемпионата.

  • Турнир в Катаре стартует 21 ноября 2022 года.
  • Впервые в чемпионате мира поучаствует сборная Катара.
  • Проведение Россией ЧМ-2018 положительно оценено ФИФА.

Источник: официальный интернет-портал правовой информации
Россия. Премьер-лига Путин Владимир
Комментарии (14)
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Ганнибал Лектор
1627672551
Когда уже Россия поможет России по распоряжению президента?
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SanInstructor
1627673007
а своим когда?
Ответить
MaxRnD
1627673793
Да можно и помочь за счёт средств, сэкономленных на уже не достижимых для 85% населения пенсиях
Ответить
3meeeD
1627676436
Вова Волк **.ый
Ответить
Plyash
1627677228
Создал лучше бы фонд помощи больным детишкам,которым деньги по телевизору каждый день,всем миром,по всем каналам собирают.Слабо,президент?
Ответить
Axe111
1627677766
Позорище
Ответить
adekvat0726
1627679162
Когда уже нам помогут убрать в отставку этого клоуна?
Ответить
paracetamol
1627720080
Бабла подзаработают.
Ответить
Psih86
1627732528
Чудовище, у себя в стране черти что твариться, но другим помогать мы тут как тут...
Ответить
Hektor 84
1628098490
Когда он уже начнет своему народу помогать?
Ответить
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