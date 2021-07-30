Россия по распоряжению Путина поможет Катару в подготовке ЧМ-2022

Катар получит от России помощь в организации чемпионата мира-2022. Соответствующее распоряжение выпущено за подписью президента страны Владимира Путина.

Создается межведомственная рабочая группа под руководством помощника президента Игоря Левитина, которая будет обеспечивать взаимодействие с катарской стороной по вопросам подготовки и проведения чемпионата.