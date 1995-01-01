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    Россия по распоряжению Путина поможет Катару в подготовке ЧМ-2022

    Катар получит от России помощь в организации чемпионата мира-2022. Соответствующее распоряжение выпущено за подписью президента страны Владимира Путина.

    Создается межведомственная рабочая группа под руководством помощника президента Игоря Левитина, которая будет обеспечивать взаимодействие с катарской стороной по вопросам подготовки и проведения чемпионата.

    • Турнир в Катаре стартует 21 ноября 2022 года.
    • Впервые в чемпионате мира поучаствует сборная Катара.
    • Проведение Россией ЧМ-2018 положительно оценено ФИФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный интернет-портал правовой информации

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    Сегодня, 21:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21042

      bset 1 минуту назад

      Нужно срочно выделить Катару кредит. Безвозмездный. Братский народ все-таки

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