Матч «Спартак» – «Бенфика» посетят не более 3000 зрителей

Стало известно, на какое количество фанатов может рассчитывать «Спартак» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики». Речь идет о трех тысячах зрителей.

«На матче смогут присутствовать до 3000 человек. Продажа билетов начнeтся в понедельник и будет доступна для владельцев абонементов сезона-2019/20 и сезона-2020/21», – сообщил «Спартак».