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    Ди Марцио: «Рома» и «Дженоа» договорились об аренде Шомуродова с обязательным выкупом за 20 миллионов

    Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в «Роме».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Рома» договорилась об аренде 26-летнего форварда с правом обязательного выкупа за 17,5 миллиона евро. Еще 2,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

    «Дженоа» также получит 10% от перепродажи футболиста.

    • В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
    • «Рома» в этом сезоне сыграет в Лиге конференций.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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