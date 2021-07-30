Ди Марцио: «Рома» и «Дженоа» договорились об аренде Шомуродова с обязательным выкупом за 20 миллионов

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в «Роме».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Рома» договорилась об аренде 26-летнего форварда с правом обязательного выкупа за 17,5 миллиона евро. Еще 2,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
«Дженоа» также получит 10% от перепродажи футболиста.
- В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
- «Рома» в этом сезоне сыграет в Лиге конференций.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио