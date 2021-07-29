Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Федотов – о победе над «Кешлей»: «Сочи» было сложно»

29 июля 2021, 22:31
3

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дал комментарий после победы над «Кешлей» в матче Лиги конференций.

– Мы контролировали матч от начала и до конца, за исключением тех моментов, когда нас легко удавалось обыграть. Полузащитник «Кешли» Фелипе Сантос два раза хорошо разобрался, обыграл половину нашей команды, забил гол. Хочется тут сослаться на искусственное поле, на котором мы играли. Конечно, я недоволен тем, что мы пропустили два гола. Но в целом у нас многое получалось. Было много прострелов, хотя они и носили порой незрячий характер. Нам не хватало завершающего удара. Еще нам не хватало агрессии. Много мы давали воли и пространства сопернику. Но мы все-таки смогли забить и заслуженно победили.

– Как вам соперник в этом матче?

– Я не сомневаюсь, что у «Кешли» формируется боевая команда. Понятно, что много футболистов ушло, кто-то пришел. У «Кешли» пока нет баланса между атакой и обороной. Для того, чтобы сыграться, требуется время. Но нам было сложно играть против «Кешли».

– Тяжело играть в таком плотном графике?

– Конечно, победа нас окрылила. После нее нам и восстанавливаться будет легче. Радует, что в этом матче мы не отбывали номер.

  • «Сочи» по сумме двух игр победил «Кешлю» со счетом 7:2.
  • В 3-м квалификационном раунде клуб сыграет с победителем пары «Партизан» – «Дунайска Стреда».

Источник: «Матч ТВ»
Лига конференций Сочи Федотов Владимир
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1627593122
с Партизаном будет ещё трудней
Ответить
zigbert
1627628879
Конечно плотный график дает о себе знать. Однако победа не по сумме двух матчей не была сложной.
Ответить
Persona_non_Grata
1627642776
Ну если вам было сложно с Кешлей , то что будет дальше ?
Ответить
Главные новости
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
1
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
1
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
7
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
28 августа
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
28 августа
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Маккаби» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
19 августа
7
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Однорукий игрок забил в еврокубках впервые за 63 года
30 июля
1
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
Российский воспитанник «Зенита» забил гол в матче Лиги конференций
10 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
9
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
28 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций
28 мая
1
Лига конференций. «Кристал Пэлас» выиграл турнир, победив в финале «Райо Вальекано»
27 мая
3
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 27 мая 2026
26 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Стало известно, сыграет ли «Монако» Головина в еврокубках в следующем сезоне
24 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+