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    Федотов – о победе над «Кешлей»: «Сочи» было сложно»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дал комментарий после победы над «Кешлей» в матче Лиги конференций.

    – Мы контролировали матч от начала и до конца, за исключением тех моментов, когда нас легко удавалось обыграть. Полузащитник «Кешли» Фелипе Сантос два раза хорошо разобрался, обыграл половину нашей команды, забил гол. Хочется тут сослаться на искусственное поле, на котором мы играли. Конечно, я недоволен тем, что мы пропустили два гола. Но в целом у нас многое получалось. Было много прострелов, хотя они и носили порой незрячий характер. Нам не хватало завершающего удара. Еще нам не хватало агрессии. Много мы давали воли и пространства сопернику. Но мы все-таки смогли забить и заслуженно победили.

    – Как вам соперник в этом матче?

    – Я не сомневаюсь, что у «Кешли» формируется боевая команда. Понятно, что много футболистов ушло, кто-то пришел. У «Кешли» пока нет баланса между атакой и обороной. Для того, чтобы сыграться, требуется время. Но нам было сложно играть против «Кешли».

    – Тяжело играть в таком плотном графике?

    – Конечно, победа нас окрылила. После нее нам и восстанавливаться будет легче. Радует, что в этом матче мы не отбывали номер.

    • «Сочи» по сумме двух игр победил «Кешлю» со счетом 7:2.
    • В 3-м квалификационном раунде клуб сыграет с победителем пары «Партизан» – «Дунайска Стреда».

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    Источник: «Матч ТВ»

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