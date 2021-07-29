На матч «Крылья Советов» – «Спартак» пустят не более 500 человек. Гостевого сектора не будет

На матч 2-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» будет допущено не более 500 человек, включая участников матча, сообщает пресс-служба самарского клуба.

«В настоящий момент управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения домашних футбольных матчей ПФК «Крылья Советов» с участием зрителей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции среди населения Самарской области, сохранением устойчивой динамики к росту еженедельно регистрируемых новых случаев заболевания.

В связи с этим доступ на стадион получат болельщики-владельцы абонементов на сезон 2021/22, у которых есть QR-код.

Из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, сложившейся в настоящее время в Самарской области, а также в соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора по Самарской области, ПФК «Крылья Советов» не реализует билетную программу на матч «Крылья Советов» – «Спартак». В связи с этим реализация билетов в гостевой сектор также производиться не будет.

Купленные ранее билеты на игру «Крылья Советов» – «Спартак» будут недействительны и подлежат возврату по месту приобретения», – говорится в сообщении клуба.