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  • На матч «Крылья Советов» – «Спартак» пустят не более 500 человек. Гостевого сектора не будет

На матч «Крылья Советов» – «Спартак» пустят не более 500 человек. Гостевого сектора не будет

29 июля 2021, 13:59
6

На матч 2-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» будет допущено не более 500 человек, включая участников матча, сообщает пресс-служба самарского клуба.

«В настоящий момент управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения домашних футбольных матчей ПФК «Крылья Советов» с участием зрителей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции среди населения Самарской области, сохранением устойчивой динамики к росту еженедельно регистрируемых новых случаев заболевания.

В связи с этим доступ на стадион получат болельщики-владельцы абонементов на сезон 2021/22, у которых есть QR-код.

Из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, сложившейся в настоящее время в Самарской области, а также в соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора по Самарской области, ПФК «Крылья Советов» не реализует билетную программу на матч «Крылья Советов» – «Спартак». В связи с этим реализация билетов в гостевой сектор также производиться не будет.

Купленные ранее билеты на игру «Крылья Советов» – «Спартак» будут недействительны и подлежат возврату по месту приобретения», – говорится в сообщении клуба.

  • Матч состоится завтра, 30 июля.
  • Начало встречи – в 20:00 мск.

Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
Комментарии (6)
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Fusballer
1627557696
Коронавирус любит на стадионы ходить. Все места занял!
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slavа0508
1627561500
Вот не пойму нас сейчас всех призывают сделать прививки от ковида многие из нас не хотят , так пускай на стадион всех кто прошёл вакцинацию какая была бы реклама вакцинации , уверен многие прошли бы вакцинацию из за возможности посещать стадион а так выходит что вакцина не действует раз ограничения даже по привитым,,,
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portero
1627568615
Пора роспотребпиз.е открыть аукцион по продаже билетов на футбол, тогда и лимиты они быстрее повышать будут..
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Иван Петров 1986
1627579197
Всем, кто хочет на футбол, нужно вколоть вакцину. Лучше сразу два укола, а то потом где искать.
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