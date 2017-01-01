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    На матч «Крылья Советов» – «Спартак» пустят не более 500 человек. Гостевого сектора не будет

    На матч 2-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком» будет допущено не более 500 человек, включая участников матча, сообщает пресс-служба самарского клуба.

    «В настоящий момент управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения домашних футбольных матчей ПФК «Крылья Советов» с участием зрителей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции среди населения Самарской области, сохранением устойчивой динамики к росту еженедельно регистрируемых новых случаев заболевания.

    В связи с этим доступ на стадион получат болельщики-владельцы абонементов на сезон 2021/22, у которых есть QR-код.

    Из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, сложившейся в настоящее время в Самарской области, а также в соответствии с требованиями Управления Роспотребнадзора по Самарской области, ПФК «Крылья Советов» не реализует билетную программу на матч «Крылья Советов» – «Спартак». В связи с этим реализация билетов в гостевой сектор также производиться не будет.

    Купленные ранее билеты на игру «Крылья Советов» – «Спартак» будут недействительны и подлежат возврату по месту приобретения», – говорится в сообщении клуба.

    • Матч состоится завтра, 30 июля.
    • Начало встречи – в 20:00 мск.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +49666

      portero 1 час назад

      Пора роспотребпиз.е открыть аукцион по продаже билетов на футбол, тогда и лимиты они быстрее повышать будут..

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      Рейтинг: +20681

      slavutiq70 3 часа назад

      Вот не пойму нас сейчас всех призывают сделать прививки от ковида многие из нас не хотят , так пускай на стадион всех кто прошёл вакцинацию какая была бы реклама вакцинации , уверен многие прошли бы вакцинацию из за возможности посещать стадион а так выходит что вакцина не действует раз ограничения даже по привитым,,,

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      Рейтинг: +19514

      vladimir-7 > slavutiq70 9 минут назад

      Лучше заплатить за просмотр по ТВ, чем делать прививку и
      думать, что ты не умрешь, на самом деле прививка никаких
      гарантий не дает, это идет распределение огромных денег по
      вакцинации людей любым способом.

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      Рейтинг: +6042

      Fusballer 4 часа назад

      Коронавирус любит на стадионы ходить. Все места занял!

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      Рейтинг: +19514

      vladimir-7 > Fusballer 4 минуты назад

      Ну да, а в метро он боится спускаться под землю, так считает
      Роспотребнадзор во главе с А. Поповой, Т. Голиковой и др.

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