Журналист Романо: документы по 50-миллионному трансферу защитника Уайта в «Арсенал» подписаны

Защитник Бен Уайт де-факто уже считается футболистом «Арсенала». Его купили у «Брайтона» за 50 миллионов фунтов стерлингов.

«Сделка с Беном Уайтом завершена и подтверждена – без сомнения. Он присоединяется к «Арсеналу» по постоянному контракту за 50 миллионов фунтов стерлингов, документы подписаны в последние несколько дней.

Уайт был сегодня в лондонском Колни, чтобы завершить трансфер», – написал инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний Уайт – воспитанник «Брайтона».

Он выигрывал Чемпионшип с «Лидсом».

«Арсенал» в новом сезоне не выступит в еврокубках.

Daily Mail: защитник Уайт проходит медосмотр для «Арсенала». Лондонцы заплатят за игрока 50 миллионов