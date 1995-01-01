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    Журналист Романо: документы по 50-миллионному трансферу защитника Уайта в «Арсенал» подписаны

    Защитник Бен Уайт де-факто уже считается футболистом «Арсенала». Его купили у «Брайтона» за 50 миллионов фунтов стерлингов.

    «Сделка с Беном Уайтом завершена и подтверждена – без сомнения. Он присоединяется к «Арсеналу» по постоянному контракту за 50 миллионов фунтов стерлингов, документы подписаны в последние несколько дней.

    Уайт был сегодня в лондонском Колни, чтобы завершить трансфер», – написал инсайдер Фабрицио Романо.

    • 23-летний Уайт – воспитанник «Брайтона».
    • Он выигрывал Чемпионшип с «Лидсом».
    • «Арсенал» в новом сезоне не выступит в еврокубках.

    Daily Mail: защитник Уайт проходит медосмотр для «Арсенала». Лондонцы заплатят за игрока 50 миллионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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