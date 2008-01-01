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    Иванов – о пенальти в ворота «Краснодара»: «Очевидный момент, а ВАР смотрели 4 минуты. В декабре игроки замерзнут»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе арбитров в матче 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

    «Мне понравилась наша игра. Мы придерживались установки тренера до самых последних минут матча. Незабитый пенальти в первом тайме сказался, потеряли уверенность в себе. Упустили свои моменты и пропустили необязательные голы.

    Пару раз били в упор – Сафонов здорово сыграл, молодец. Считаю, что не должны были проигрывать. Мы довольны игрой, но недовольны результатом

    Судейство хорошее. Казарцев сегодня отлично справился со своей работой, вопросов нет. Я не могу понять, почему так долго назначался пенальти в ворота «Краснодара»? Там момент очевидный был, а ВАР смотрели 4 минуты.

    Сейчас тепло, ничего страшного, а если матч будет в ноябре или декабре, то игроки просто замерзнут. Зачем так долго смотреть? Нужно немного побыстрее решать», – сказал Иванов.

    • Сафонов отразил пенальти на 45+3 минуте.
    • Все три гола «Краснодар» забил во 2-м тайме.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2877

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      В таком моменте, если бы вместо Краснодара играли Локо или Зенит, то за симуляцию игрок получил бы горчишник, В перерыве в студии правильно сказали, да контакт был . но контакт касательный, а картинное падение слишком уж картинное. Тем не менее Бог справедлив- раз Эрик гол не забил, значит пеналь левый.

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      Рейтинг: +270

      Great Tartaria > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      да ничего картинного не было, влупили по ноге, боль пришла через доли секунды( не всегда моментально больно) пенальти 100%, но Бикфалви просто збездарно профукал шанс выйти вперед . забил бы- Урал бы выйграл наверняка забив еще один в контр-атаке...

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      Рейтинг: +8416

      житель СПб 1 час назад

      Сафонов молодец! Его бы в Зенит... А ВАР у нас работает очень медленно... Надо как в Европе.

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