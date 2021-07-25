Иванов – о пенальти в ворота «Краснодара»: «Очевидный момент, а ВАР смотрели 4 минуты. В декабре игроки замерзнут»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе арбитров в матче 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).
«Мне понравилась наша игра. Мы придерживались установки тренера до самых последних минут матча. Незабитый пенальти в первом тайме сказался, потеряли уверенность в себе. Упустили свои моменты и пропустили необязательные голы.
Пару раз били в упор – Сафонов здорово сыграл, молодец. Считаю, что не должны были проигрывать. Мы довольны игрой, но недовольны результатом
Судейство хорошее. Казарцев сегодня отлично справился со своей работой, вопросов нет. Я не могу понять, почему так долго назначался пенальти в ворота «Краснодара»? Там момент очевидный был, а ВАР смотрели 4 минуты.
Сейчас тепло, ничего страшного, а если матч будет в ноябре или декабре, то игроки просто замерзнут. Зачем так долго смотреть? Нужно немного побыстрее решать», – сказал Иванов.
- Сафонов отразил пенальти на 45+3 минуте.
- Все три гола «Краснодар» забил во 2-м тайме.