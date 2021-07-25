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  • Иванов – о пенальти в ворота «Краснодара»: «Очевидный момент, а ВАР смотрели 4 минуты. В декабре игроки замерзнут»

Иванов – о пенальти в ворота «Краснодара»: «Очевидный момент, а ВАР смотрели 4 минуты. В декабре игроки замерзнут»

25 июля 2021, 21:43
14

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе арбитров в матче 1-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

«Мне понравилась наша игра. Мы придерживались установки тренера до самых последних минут матча. Незабитый пенальти в первом тайме сказался, потеряли уверенность в себе. Упустили свои моменты и пропустили необязательные голы.

Пару раз били в упор – Сафонов здорово сыграл, молодец. Считаю, что не должны были проигрывать. Мы довольны игрой, но недовольны результатом

Судейство хорошее. Казарцев сегодня отлично справился со своей работой, вопросов нет. Я не могу понять, почему так долго назначался пенальти в ворота «Краснодара»? Там момент очевидный был, а ВАР смотрели 4 минуты.

Сейчас тепло, ничего страшного, а если матч будет в ноябре или декабре, то игроки просто замерзнут. Зачем так долго смотреть? Нужно немного побыстрее решать», – сказал Иванов.

  • Сафонов отразил пенальти на 45+3 минуте.
  • Все три гола «Краснодар» забил во 2-м тайме.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар Иванов Григорий Казарцев Василий
Комментарии (14)
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житель СПб
1627239883
Сафонов молодец! Его бы в Зенит... А ВАР у нас работает очень медленно... Надо как в Европе.
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Кузьмич на трибуне
1627240849
В таком моменте, если бы вместо Краснодара играли Локо или Зенит, то за симуляцию игрок получил бы горчишник, В перерыве в студии правильно сказали, да контакт был . но контакт касательный, а картинное падение слишком уж картинное. Тем не менее Бог справедлив- раз Эрик гол не забил, значит пеналь левый.
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mokiinovikov
1627247284
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алдан2014
1627256794
А что Казанцев ещё судит? Этого недосудью гнать в шею
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portero
1627276173
Согласен с Ивановым , принимают решение слишком долго...
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Argon
1627281082
В коем веке написали, что судейство было хорошим.
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