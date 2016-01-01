Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Тренер «Ростова» Кафанов – о Карпине в сборной: «До игры мы не знали. После матча он тоже не сообщал»

    Виталий Кафанов, тренер вратарей «Ростова», рассказал, что команда не знала о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России до начала матча с «Динамо» (0:2).

    «Карпин в сборной? На эту тему не было разговоров. До игры мы не знали точно. После матча он тоже не сообщал.

    Если не брать в расчет игры, то дебют Сухомлинова удался. Активно вел борьбу.

    Наверное, когда не получается, очень трудно вернуться в игру. Моментов не хватало», – сказал Кафанов.

    • В «Ростове» Карпин работает с 2017 года.
    • Тренер будет совмещать сборную с работой главным тренером «Ростова».
    • В сентябре Россия возобновит участие в отборе к ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +90

      jek718875 3 часа назад

      ЕГО ЖЕНА ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЕТ, ПОЭТОМУ СПИТ ХОРОШО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13665

      Garrincha58 3 часа назад

      Карпин ещё думает да и подпись будет ставить 26 июля

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87638
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66926
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru