Тренер «Ростова» Кафанов – о Карпине в сборной: «До игры мы не знали. После матча он тоже не сообщал»

Виталий Кафанов, тренер вратарей «Ростова», рассказал, что команда не знала о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России до начала матча с «Динамо» (0:2).

«Карпин в сборной? На эту тему не было разговоров. До игры мы не знали точно. После матча он тоже не сообщал.

Если не брать в расчет игры, то дебют Сухомлинова удался. Активно вел борьбу.

Наверное, когда не получается, очень трудно вернуться в игру. Моментов не хватало», – сказал Кафанов.