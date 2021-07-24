Тренер «Ростова» Кафанов – о Карпине в сборной: «До игры мы не знали. После матча он тоже не сообщал»

Виталий Кафанов, тренер вратарей «Ростова», рассказал, что команда не знала о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России до начала матча с «Динамо» (0:2).
«Карпин в сборной? На эту тему не было разговоров. До игры мы не знали точно. После матча он тоже не сообщал.
Если не брать в расчет игры, то дебют Сухомлинова удался. Активно вел борьбу.
Наверное, когда не получается, очень трудно вернуться в игру. Моментов не хватало», – сказал Кафанов.
- В «Ростове» Карпин работает с 2017 года.
- Тренер будет совмещать сборную с работой главным тренером «Ростова».
- В сентябре Россия возобновит участие в отборе к ЧМ-2022.
Источник: «Спорт-Экспресс»