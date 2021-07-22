Глебов: «Хочу стать лидером «Ростова» и играть за сборную России, это мечта»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о своих целях в профессиональном футболе.
«Ближайшая цель – закрепиться в основе и стать лидером «Ростова» в раздевалке и на поле. Быть ответственным за результат команды. А так, конечно, хочется играть за главную команду страны, это мечта. После молодeжной сборной нужно сделать ещe один шаг.
Чтобы у родных всe было хорошо. Когда они здоровы и счастливы – вот для меня главная радость», – сказал Глебов.
- Глебов провел 26 матчей в минувшем сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
- Контракт 21-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»