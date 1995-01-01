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    Глебов: «Хочу стать лидером «Ростова» и играть за сборную России, это мечта»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о своих целях в профессиональном футболе.

    «Ближайшая цель – закрепиться в основе и стать лидером «Ростова» в раздевалке и на поле. Быть ответственным за результат команды. А так, конечно, хочется играть за главную команду страны, это мечта. После молодeжной сборной нужно сделать ещe один шаг.

    Чтобы у родных всe было хорошо. Когда они здоровы и счастливы – вот для меня главная радость», – сказал Глебов.

    • Глебов провел 26 матчей в минувшем сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
    • Контракт 21-летнего футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7141

      Cleaner 1 час назад

      Для достижения этой цели нужно тренироваться. Пахать и пахать! А не языком трепать...

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      Рейтинг: -1522

      Вот оно чё Михалыч > Cleaner 3 минуты назад

      А не языком трепать...=======Пацан только сказал о том, какие его цели.
      В этом понимании --он красавелла ! Как там дальше будет с ним -непонятно.
      А вот его порыв и стремление к цели ----РЕСПЕКТ !

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      Рейтинг: +11725

      paracetamol 1 час назад

      За сборную сейчас кто только не играет. Достаточно агенту тренеру заплатить.

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