«Зенит» организовал экспресс-тестирование на коронавирус для болельщиков. Оно в два раза дороже билета на матч с «Химками»

«Зенит» организовал экспресс-тестирование на коронавирус возле «Газпром Арены» для желающих попасть на матч первого тура РПЛ с «Химками».

«Специально для болельщиков, которым необходимо сдать ПЦР-тест и получить QR-код на сервисе «Госуслуги» при отрицательном результате, «Зенит» организует экспресс-тестирование возле касс «Газпром Арены» 22 июля до 20:00. Стоимость составит 2250 рублей», – сообщает пресс-служба клуба.

Болельщикам «Зенита» предоставлено 500 мест на трибуне B «Арены Химок». Стоимость одного билета – 1000 рублей.

Столько же билетов выделено фанатам «Химок». На трибуны пустят только с QR-кодами.

Матч «Химки» – «Зенит» состоится в субботу, 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

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