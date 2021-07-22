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    «Зенит» организовал экспресс-тестирование на коронавирус для болельщиков. Оно в два раза дороже билета на матч с «Химками»

    «Зенит» организовал экспресс-тестирование на коронавирус возле «Газпром Арены» для желающих попасть на матч первого тура РПЛ с «Химками».

    «Специально для болельщиков, которым необходимо сдать ПЦР-тест и получить QR-код на сервисе «Госуслуги» при отрицательном результате, «Зенит» организует экспресс-тестирование возле касс «Газпром Арены» 22 июля до 20:00. Стоимость составит 2250 рублей», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Болельщикам «Зенита» предоставлено 500 мест на трибуне B «Арены Химок». Стоимость одного билета – 1000 рублей.
    • Столько же билетов выделено фанатам «Химок». На трибуны пустят только с QR-кодами.
    • Матч «Химки» – «Зенит» состоится в субботу, 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

    «Ландскрона» – фанатам «Зенита»: «Просим отказаться от похода на гостевую трибуну в матче с «Химками»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +478

      mama1991 56 минут назад

      синит смешон.... противно и неинтересно смотреть на игру команды, кторая играет бюджетом с бичами.... а потом отс а с ы ва е т в лч, фальшивые игрочишки.....

      0
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      Рейтинг: +3279

      Алехсбургер. 1 час назад

      На газу,что-ли..?)))

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      Рейтинг: +13645

      Garrincha58 1 час назад

      смотрите сами свой говно-футбол и на стадионе и на Матче, чтобы я платил за этот колхозный футбол да ни в жизнь....даже если мне заплатят смотреть как ходит по полю Д...ба под командованием Семака просто зря терять время

      1
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      Рейтинг: +11725

      paracetamol 1 час назад

      Надо было раньше вакцинироваться. Ну а многим 2250 р - это раз плюнуть! И вообще, нонешний футбол для избранных и мне жаль школоту и свиноту, которая этого не понимает! Играть и калечить друг-друга должны **** и папуасы, а белые люди смотреть и радоваться. Не Древний Рим, конечнож, но все ближе и ближе.

      0
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      Рейтинг: +7141

      Cleaner 3 часа назад

      Вирус - бизнесу не помеха.

      3
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      Рейтинг: +49389

      portero 3 часа назад

      У около-медиков бизнес растёт...

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