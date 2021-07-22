«Ландскрона» – фанатам «Зенита»: «Просим отказаться от похода на гостевую трибуну в матче с «Химками»

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» призвало болельщиков клуба бойкотировать матч первого тура РПЛ с «Химками» из-за допуска на трибуны по QR-кодам.

«За два дня до выезда мы пока еще неофициально, но получили подтверждение тому, что вход будет по QR-кодам, и узнали размер гостевой квоты. Ситуацию с организацией матча мы считаем недопустимой и отказываемся от выкупа билетов на гостевую трибуну. Вследствие этого билеты планируют пустить в свободную продажу.

Просим всех, в том числе и тех, кто не причисляет себя к фанатам «Зенита», проявить единство и солидарность с нашей позицией и отказаться от похода на гостевую трибуну. Лишь привлекая внимание к проблеме, можно надеяться на то, что такие ситуации не будут повторяться в будущем.

Выезд предлагаем так же считать и тем, кто будет находиться у стадиона. Если вопрос посещения матча является для вас критичным, то предлагаем рассмотреть варианты любых других секторов стадиона помимо гостевого», – говорится в заявлении «Ландскроны».