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    «Ландскрона» – фанатам «Зенита»: «Просим отказаться от похода на гостевую трибуну в матче с «Химками»

    Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» призвало болельщиков клуба бойкотировать матч первого тура РПЛ с «Химками» из-за допуска на трибуны по QR-кодам.

    «За два дня до выезда мы пока еще неофициально, но получили подтверждение тому, что вход будет по QR-кодам, и узнали размер гостевой квоты. Ситуацию с организацией матча мы считаем недопустимой и отказываемся от выкупа билетов на гостевую трибуну. Вследствие этого билеты планируют пустить в свободную продажу.

    Просим всех, в том числе и тех, кто не причисляет себя к фанатам «Зенита», проявить единство и солидарность с нашей позицией и отказаться от похода на гостевую трибуну. Лишь привлекая внимание к проблеме, можно надеяться на то, что такие ситуации не будут повторяться в будущем.

    Выезд предлагаем так же считать и тем, кто будет находиться у стадиона. Если вопрос посещения матча является для вас критичным, то предлагаем рассмотреть варианты любых других секторов стадиона помимо гостевого», – говорится в заявлении «Ландскроны».

    • Матч «Химки» – «Зенит» состоится в субботу, 24 июля.
    • Стартовый свисток на «Арене Химки» прозвучит в 17:30 мск.
    • На игру допустят не более тысячи зрителей с QR-кодами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Ландскроны»

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии11
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      Рейтинг: +447

      Жентус 2 часа назад

      А еще что нам не делать?
      Мы за клуб болеем, а не за деб*лов, у которых комплекс бога. Не вам устанавливать правила. Настоящие фанаты всегда поддержат свою команду.

      0
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      Рейтинг: +7141

      Cleaner 2 часа назад

      Ландскрона? Баба с возу - кобыле легче.

      0
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      Рейтинг: +1053

      Mariner 3 часа назад

      Я был лучшего мнения о наших фанах...

      0
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      Рейтинг: +49389

      portero 3 часа назад

      Думаю ничего такими действиями не добиться, если болельщики всех команд байкот устраивали, но этого точно не будет....

      0
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      Рейтинг: +2225

      ААМ 3 часа назад

      На зло соседу отморозим уши.

      0
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      Рейтинг: +842

      R_a_i_n 3 часа назад

      Фратрия и Ландскрона высказались. Ждем другие объединения. В обществе начинается разделение на правильных и не правильных граждан. Прям как в Прибалтике с Украиной.

      0
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      Рейтинг: +19332

      vladimir-7 4 часа назад

      Отличное предложение фанатов Зенита. Против воздействия, действует
      противодействие. Надо всем клубам обращаться за финансовой помощью
      к Путину, он же финансово помогал олигархам и миллиардерам, уж даже
      "бедненький" Сечин-миллиардер, просил оказать финансовую помощь.

      0
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      Рейтинг: +558

      Лфшт 5 часов назад

      впервые в жизни солидарен с бомжами

      1
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      Рейтинг: +645

      xrrrx 6 часов назад

      а кто это такие вообще?

      0
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      Рейтинг: +19332

      vladimir-7 > xrrrx 4 часа назад

      А ты сначала напиши, кто ты такой, а то выглядишь как бездомное
      дитя, без имени и не помнящее родства.

      2
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      Рейтинг: +7141

      Cleaner > xrrrx 2 часа назад

      А что это за девочка? И где она живет? А вдруг она не курит? А вдруг она не пьет?

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