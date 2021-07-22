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  • «Ландскрона» – фанатам «Зенита»: «Просим отказаться от похода на гостевую трибуну в матче с «Химками»

«Ландскрона» – фанатам «Зенита»: «Просим отказаться от похода на гостевую трибуну в матче с «Химками»

22 июля 2021, 13:50
13

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» призвало болельщиков клуба бойкотировать матч первого тура РПЛ с «Химками» из-за допуска на трибуны по QR-кодам.

«За два дня до выезда мы пока еще неофициально, но получили подтверждение тому, что вход будет по QR-кодам, и узнали размер гостевой квоты. Ситуацию с организацией матча мы считаем недопустимой и отказываемся от выкупа билетов на гостевую трибуну. Вследствие этого билеты планируют пустить в свободную продажу.

Просим всех, в том числе и тех, кто не причисляет себя к фанатам «Зенита», проявить единство и солидарность с нашей позицией и отказаться от похода на гостевую трибуну. Лишь привлекая внимание к проблеме, можно надеяться на то, что такие ситуации не будут повторяться в будущем.

Выезд предлагаем так же считать и тем, кто будет находиться у стадиона. Если вопрос посещения матча является для вас критичным, то предлагаем рассмотреть варианты любых других секторов стадиона помимо гостевого», – говорится в заявлении «Ландскроны».

  • Матч «Химки» – «Зенит» состоится в субботу, 24 июля.
  • Стартовый свисток на «Арене Химки» прозвучит в 17:30 мск.
  • На игру допустят не более тысячи зрителей с QR-кодами.

Источник: сайт «Ландскроны»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Лфшт
1626951942
впервые в жизни солидарен с бомжами
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vladimir-7
1626957223
Отличное предложение фанатов Зенита. Против воздействия, действует противодействие. Надо всем клубам обращаться за финансовой помощью к Путину, он же финансово помогал олигархам и миллиардерам, уж даже "бедненький" Сечин-миллиардер, просил оказать финансовую помощь.
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R_a_i_n
1626959627
Фратрия и Ландскрона высказались. Ждем другие объединения. В обществе начинается разделение на правильных и не правильных граждан. Прям как в Прибалтике с Украиной.
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ААМ
1626960723
На зло соседу отморозим уши.
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portero
1626961651
Думаю ничего такими действиями не добиться, если болельщики всех команд байкот устраивали, но этого точно не будет....
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Mariner
1626961887
Я был лучшего мнения о наших фанах...
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Жентус
1626964094
А еще что нам не делать? Мы за клуб болеем, а не за деб*лов, у которых комплекс бога. Не вам устанавливать правила. Настоящие фанаты всегда поддержат свою команду.
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BarStep
1626979384
Фратрию в Коммунарку, этих в питерскую Коммунарку - пусть каждый суток по пять трупы поворочает.. Наперегонки оттуда побегут до первого пункта вакцинации.. Дебилы бл* (спасибо фану Спартака за фразу)
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paracetamol
1626980801
Это что за Ландскрона такая. Ее, вроде, еще под Полтавой разгромили, а остатки в Тобольске лес валили.
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Горкин Блеванов
1626983316
мля мракобесие проникло в ряды гавскроны, давайте не прививатся от оспы и туберкулёза, давайте не прививатся от полеомелита, сделаем это личным делом и все передохнем
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