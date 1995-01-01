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    На матч «Химки» – «Зенит» допустят не более тысячи зрителей с QR-кодами

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об условиях посещения матча первого тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом».

    «Стадион свободный от COVID, мы будем всех пускать по QR-кодам. По количеству зрителей мы будем ориентироваться на постановление главы Роспотребнадзора [Анны] Поповой. По показателям у нас будет в районе одной тысячи зрителей.

    Будем приучать болельщиков к тому, что у нас на стадион проход только по QR-кодам. В дальнейшем, когда будут послабления, это будет говорить о том, что мы сможем больше зрителей запускать. Но только по QR-кодам», – сказал Терюшков.

    • Матч «Химки» – «Зенит» состоится в субботу, 24 июля.
    • Стартовый свисток на «Арене Химки» прозвучит в 17:30 мск.
    • Вместимость стадиона – 18 636 зрителей.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +463

      O-kolesov 5 минут назад

      Вот говнюки и до болельщиков добрались. Не нытьём так катаньем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13276

      KLIM777 13 минут назад

      что вы творите с футболом уроды

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19314

      vladimir-7 35 минут назад

      Молодцы, скоро к вам на стадион вообще никто ходить не будет, ни с этим
      QR-кодом, ни без него. Приглашайте Попову, Воробьева и Собянина.

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