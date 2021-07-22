На матч «Химки» – «Зенит» допустят не более тысячи зрителей с QR-кодами

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об условиях посещения матча первого тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом».
«Стадион свободный от COVID, мы будем всех пускать по QR-кодам. По количеству зрителей мы будем ориентироваться на постановление главы Роспотребнадзора [Анны] Поповой. По показателям у нас будет в районе одной тысячи зрителей.
Будем приучать болельщиков к тому, что у нас на стадион проход только по QR-кодам. В дальнейшем, когда будут послабления, это будет говорить о том, что мы сможем больше зрителей запускать. Но только по QR-кодам», – сказал Терюшков.
- Матч «Химки» – «Зенит» состоится в субботу, 24 июля.
- Стартовый свисток на «Арене Химки» прозвучит в 17:30 мск.
- Вместимость стадиона – 18 636 зрителей.
Источник: ТАСС