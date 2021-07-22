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  • На матч «Химки» – «Зенит» допустят не более тысячи зрителей с QR-кодами

На матч «Химки» – «Зенит» допустят не более тысячи зрителей с QR-кодами

22 июля 2021, 11:49
10

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал об условиях посещения матча первого тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом».

«Стадион свободный от COVID, мы будем всех пускать по QR-кодам. По количеству зрителей мы будем ориентироваться на постановление главы Роспотребнадзора [Анны] Поповой. По показателям у нас будет в районе одной тысячи зрителей.

Будем приучать болельщиков к тому, что у нас на стадион проход только по QR-кодам. В дальнейшем, когда будут послабления, это будет говорить о том, что мы сможем больше зрителей запускать. Но только по QR-кодам», – сказал Терюшков.

  • Матч «Химки» – «Зенит» состоится в субботу, 24 июля.
  • Стартовый свисток на «Арене Химки» прозвучит в 17:30 мск.
  • Вместимость стадиона – 18 636 зрителей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Химки Зенит
Комментарии (10)
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vladimir-7
1626944690
Молодцы, скоро к вам на стадион вообще никто ходить не будет, ни с этим QR-кодом, ни без него. Приглашайте Попову, Воробьева и Собянина.
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O-kolesov
1626946506
Вот говнюки и до болельщиков добрались. Не нытьём так катаньем.
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Fusballer
1626947136
Идите на... Всем болельщикам нужно игнорировать матчи на стадионе.
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Fusballer
1626947190
И нафига в таких условиях отказали Оренбургу? Если на стадион болельщиков может пройти ограниченное количество?
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житель СПб
1626948049
Опять врут в заголовке! Непонятно, зачем администраторам сайта нужны эти провокации? В тексте сказано. что всех с кодами будут пускать. А ориентируются на 1000 желающих...
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Hektor 84
1627021505
Пусть на жопе себе коды набивают твари. Не вакцинировался и не собираюсь.
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