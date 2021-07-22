«Рубин» сообщил о реализации всех билетов на матч со «Спартаком»

«Рубин» объявил о приостановке продажи билетов на игру первого тура РПЛ против «Спартака», а также сезонных абонементов.
«Все билеты на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» – «Спартак» реализованы. Также приостановлена продажа сезонных абонементов.
Болельщики, которые уже приобрели билеты и абонементы, смогут посетить матч!
Места на трибунах необходимо занимать строго согласно билетам и абонементам», – говорится в заявлении казанского клуба.
- Матч «Рубин» – «Спартак» состоится в субботу, 24 июля, в Казани.
- «Ак Барс Арену» разрешат заполнить не более чем на 30% от общей вместимости.
Источник: Официальный твиттер «Рубина»