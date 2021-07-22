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  • «Рубин» сообщил о реализации всех билетов на матч со «Спартаком»

«Рубин» сообщил о реализации всех билетов на матч со «Спартаком»

22 июля 2021, 12:49
3

«Рубин» объявил о приостановке продажи билетов на игру первого тура РПЛ против «Спартака», а также сезонных абонементов.

«Все билеты на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» – «Спартак» реализованы. Также приостановлена продажа сезонных абонементов.

Болельщики, которые уже приобрели билеты и абонементы, смогут посетить матч!

Места на трибунах необходимо занимать строго согласно билетам и абонементам», – говорится в заявлении казанского клуба.

  • Матч «Рубин» – «Спартак» состоится в субботу, 24 июля, в Казани.
  • «Ак Барс Арену» разрешат заполнить не более чем на 30% от общей вместимости.

Источник: Официальный твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
Комментарии (3)
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Fusballer
1626947759
15000 нормально уже, более-менее. Хотя стадион полностью бы заполнился, Спартак же приезжает))), плюс начало сезона.
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vladimir-7
1626959523
Гостевую трибуну, вообще, накрыть брезентом.
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tilham
1626963575
хотелось бы верить что так будет на всех играх Рубина
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