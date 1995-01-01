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    «Рубин» сообщил о реализации всех билетов на матч со «Спартаком»

    «Рубин» объявил о приостановке продажи билетов на игру первого тура РПЛ против «Спартака», а также сезонных абонементов.

    «Все билеты на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» – «Спартак» реализованы. Также приостановлена продажа сезонных абонементов.

    Болельщики, которые уже приобрели билеты и абонементы, смогут посетить матч!

    Места на трибунах необходимо занимать строго согласно билетам и абонементам», – говорится в заявлении казанского клуба.

    • Матч «Рубин» – «Спартак» состоится в субботу, 24 июля, в Казани.
    • «Ак Барс Арену» разрешат заполнить не более чем на 30% от общей вместимости.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +399

      tilham 2 часа назад

      хотелось бы верить что так будет на всех играх Рубина

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      Рейтинг: +19332

      vladimir-7 3 часа назад

      Гостевую трибуну, вообще, накрыть брезентом.

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      Рейтинг: +5781

      Fusballer 7 часов назад

      15000 нормально уже, более-менее. Хотя стадион полностью бы заполнился, Спартак же приезжает))), плюс начало сезона.

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