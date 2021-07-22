Матч «Рубин» – «Спартак» пройдет со зрителями

«Рубин» опубликовал официальное заявление по поводу допуска болельщиков на матч первого тура РПЛ против «Спартака».
«Матч пройдет в присутствии болельщиков, численность которых составит не более 30% от общей заполняемости стадиона, с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности.
Зрителям, принявшим решение посетить игру, необходимо строго соблюдать все санитарные нормы, соблюдать безопасную дистанцию минимум 1,5 метра при входе на стадион, в подтрибунных помещениях, на трибуне, а также при выходе с арены. На трибуне необходимо занимать места строго в соответствии с билетом», – говорится в заявлении.
- Игра состоится в субботу, 24 июля, в Казани.
- Вместимость «Ак Барс Арены» – 45 379 зрителей.
- Таким образом, матч «Рубин» – «Спартак» смогут посетить около 13,6 тысячи болельщиков.
Источник: Официальный сайт «Рубина»