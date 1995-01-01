Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Матч «Рубин» – «Спартак» пройдет со зрителями

    «Рубин» опубликовал официальное заявление по поводу допуска болельщиков на матч первого тура РПЛ против «Спартака».

    «Матч пройдет в присутствии болельщиков, численность которых составит не более 30% от общей заполняемости стадиона, с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности.

    Зрителям, принявшим решение посетить игру, необходимо строго соблюдать все санитарные нормы, соблюдать безопасную дистанцию минимум 1,5 метра при входе на стадион, в подтрибунных помещениях, на трибуне, а также при выходе с арены. На трибуне необходимо занимать места строго в соответствии с билетом», – говорится в заявлении.

    • Игра состоится в субботу, 24 июля, в Казани.
    • Вместимость «Ак Барс Арены» – 45 379 зрителей.
    • Таким образом, матч «Рубин» – «Спартак» смогут посетить около 13,6 тысячи болельщиков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:19
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +263

      Константинн 34 минуты назад

      Не ходить вообще ни кому, может тогда что то измениться. Пора уже поступки совершать, а не в интернете возмущаться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9036

      NewLife 1 час назад

      А что же футболисты ? Надо ввести такое правило: если мячом владеет игрок Спартака, то игрок Рубина не должен приближаться к нему на расстояние меньше 1,5 метра.)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11716

      paracetamol > NewLife 1 час назад

      И еще: пусть хрюши играю в намордниках!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24122

      Боцман59rus > paracetamol 49 минут назад

      с бомжами будем в намордниках, чтобы от тухляка коней не двинуть)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24122

      Боцман59rus 1 час назад

      ' понравилось нашим властям играться и управлять толпой рычагом в виде пандемии. Сейчас челядь можно безнаказанно приземлять, наплевав на все права, ссылаясь на корону...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19314

      vladimir-7 2 часа назад

      Билеты на матч Рубин-спартак уже все проданы, иногородних просят не беспокоиться, ж/д и автомобильный транспорт до окончания матча не
      работает на въезд в республику.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7127

      Cleaner 2 часа назад

      Почти 15000 зрителей воочию увидят, как Рубин громит Спартака!..)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12403

      Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

      Шутка удалась , поздравляю !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      kertui67 2 часа назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24253

      silver29 2 часа назад

      Маразм крепчает с каждым новым привитым кроликом ((( QR-коды в рестораны отменили, видимо барыги рестораторы и корифаны чинуш убедили их что терпят убытки, а футбол находящийся и так в загоне без зрителей и их финансовой поддержки просто опадет как осенний лист (((

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49368

      portero 2 часа назад

      Болельщиков 5000 Рубина а остальные спартаковские выкупят....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7127

      Cleaner > portero 2 часа назад

      Это не поможет Спартаку избежать разгрома!..)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +684

      Vepras > Cleaner 2 часа назад

      что ты заладил про разгром, а если Спартак натянет Слуцкого, где тебя потом на сайте искать ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19314

      vladimir-7 > Vepras 2 часа назад

      Когда спартак будет натягивать Слуцкого, тебе надо пригласить Дзюбу, он любит попастых, по его словам.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7127

      Cleaner > Vepras 2 часа назад

      Ключевое слово - ЕСЛИ!..)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12403

      Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

      Правильно - потому , что все ваши высказывания имеют статус предположения и безапелляционные утверждения подобного рода может давать только человек не больших умственных способностей ))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87559
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66915
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru