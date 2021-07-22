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Матч «Рубин» – «Спартак» пройдет со зрителями

22 июля 2021, 09:19
16

«Рубин» опубликовал официальное заявление по поводу допуска болельщиков на матч первого тура РПЛ против «Спартака».

«Матч пройдет в присутствии болельщиков, численность которых составит не более 30% от общей заполняемости стадиона, с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности.

Зрителям, принявшим решение посетить игру, необходимо строго соблюдать все санитарные нормы, соблюдать безопасную дистанцию минимум 1,5 метра при входе на стадион, в подтрибунных помещениях, на трибуне, а также при выходе с арены. На трибуне необходимо занимать места строго в соответствии с билетом», – говорится в заявлении.

  • Игра состоится в субботу, 24 июля, в Казани.
  • Вместимость «Ак Барс Арены» – 45 379 зрителей.
  • Таким образом, матч «Рубин» – «Спартак» смогут посетить около 13,6 тысячи болельщиков.

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1626936678
Болельщиков 5000 Рубина а остальные спартаковские выкупят....
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kertui67
1626937211
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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vladimir-7
1626939052
Билеты на матч Рубин-спартак уже все проданы, иногородних просят не беспокоиться, ж/д и автомобильный транспорт до окончания матча не работает на въезд в республику.
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Боцман59rus
1626941491
' понравилось нашим властям играться и управлять толпой рычагом в виде пандемии. Сейчас челядь можно безнаказанно приземлять, наплевав на все права, ссылаясь на корону...
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NewLife
1626942313
А что же футболисты ? Надо ввести такое правило: если мячом владеет игрок Спартака, то игрок Рубина не должен приближаться к нему на расстояние меньше 1,5 метра.)))
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Константинн
1626944661
Не ходить вообще ни кому, может тогда что то измениться. Пора уже поступки совершать, а не в интернете возмущаться...
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