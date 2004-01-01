Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Слуцкий: «Не могу понять вопросы про трансферы. У «Рубина» заполнена заявка»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о возможных трансферах клуба и целях на сезон.

    – Пока у нас ровно восемь легионеров заявлено на матч со «Спартаком». Вы задаете вопросы про трансферы, а про трансферы никто не отвечает. Я не могу понять вопросы про трансферы. Сейчас у нас заявка заполнена, если бы у нас была возможность взять игрока, который был бы нужен команде, понятно, что мы бы эту возможность уже реализовали или пытались реализовать. Пытаемся ли мы это реализовать, я вам все равно не скажу. А, если не реализовали, то это можно просто оценивать как факт.

    – Впереди старт сезона. Какие цели, задачи стоят перед командой? Вы обсуждали это с руководством?

    – Мы не обсуждаем цели впрямую. Безусловно, есть большие амбиции, как у любого серьезного спортивного коллектива. У меня как у тренера есть и амбиции, и цели как общекомандные, так и индивидуальные. Но я не могу сказать, что ставится конкретная задача: надо быть на этом месте или на этом. Эти задачи можно ставить, если кому-то хочется, но у нас не такой формат внутренних взаимоотношений. Мы скорее пытаемся смотреть и реализовываться, двигаться вместе. Анализируя все это, ставить задачи, исходя из текущей реальности.

    • «Рубин» сыграет в 1-м туре РПЛ со «Спартаком».
    • Матч пройдет в Казани 24 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87553
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66912
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru