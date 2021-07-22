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  • Слуцкий: «Не могу понять вопросы про трансферы. У «Рубина» заполнена заявка»

Слуцкий: «Не могу понять вопросы про трансферы. У «Рубина» заполнена заявка»

22 июля 2021, 00:59
3

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о возможных трансферах клуба и целях на сезон.

– Пока у нас ровно восемь легионеров заявлено на матч со «Спартаком». Вы задаете вопросы про трансферы, а про трансферы никто не отвечает. Я не могу понять вопросы про трансферы. Сейчас у нас заявка заполнена, если бы у нас была возможность взять игрока, который был бы нужен команде, понятно, что мы бы эту возможность уже реализовали или пытались реализовать. Пытаемся ли мы это реализовать, я вам все равно не скажу. А, если не реализовали, то это можно просто оценивать как факт.

– Впереди старт сезона. Какие цели, задачи стоят перед командой? Вы обсуждали это с руководством?

– Мы не обсуждаем цели впрямую. Безусловно, есть большие амбиции, как у любого серьезного спортивного коллектива. У меня как у тренера есть и амбиции, и цели как общекомандные, так и индивидуальные. Но я не могу сказать, что ставится конкретная задача: надо быть на этом месте или на этом. Эти задачи можно ставить, если кому-то хочется, но у нас не такой формат внутренних взаимоотношений. Мы скорее пытаемся смотреть и реализовываться, двигаться вместе. Анализируя все это, ставить задачи, исходя из текущей реальности.

  • «Рубин» сыграет в 1-м туре РПЛ со «Спартаком».
  • Матч пройдет в Казани 24 июля.

Источник: сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Fusballer
1626930009
Жаль. что особо не укрепляется Рубин. А так может замахнуться и на тройку.
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portero
1626941214
Вот мы и посмотрим, какова сила Рубина...
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