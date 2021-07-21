Волейболист Вольвич: «Дзюба популярен, но есть обратная сторона. Он вряд ли может спокойно пройти по улице и его не запинают»

Член сборной России по волейболу Артем Вольвич высказался о популярности капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Он считает, что у футболиста есть проблемы с передвижением по улице.

– Хотелось бы вам популярности как у Дзюбы?

– Сложный вопрос. Дзюба популярен, но есть обратная сторона: границы его приватной жизни уже стерты. Вряд ли он может спокойно пройтись по улице – и болельщики не окружат его для фото или, наоборот, не запинают. Он не может спокойно пойти в ресторан и выпить пива – а этого же хочется. С какой-то стороны это тяжело.

Мне бы хотелось популярности не для меня или, допустим, Макса Михайлова, а для волейбола. Не надо делать из игроков идолов – лучше подтягивать красоту игры. Хотя, безусловно, личности двигают спорт вперед. Чтобы исчерпывающе ответить на этот вопрос, надо быть готовым. Я не готов, наверное.