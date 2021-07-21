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  • Волейболист Вольвич: «Дзюба популярен, но есть обратная сторона. Он вряд ли может спокойно пройти по улице и его не запинают»

Волейболист Вольвич: «Дзюба популярен, но есть обратная сторона. Он вряд ли может спокойно пройти по улице и его не запинают»

21 июля 2021, 11:58
19

Член сборной России по волейболу Артем Вольвич высказался о популярности капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Он считает, что у футболиста есть проблемы с передвижением по улице.

– Хотелось бы вам популярности как у Дзюбы?

– Сложный вопрос. Дзюба популярен, но есть обратная сторона: границы его приватной жизни уже стерты. Вряд ли он может спокойно пройтись по улице – и болельщики не окружат его для фото или, наоборот, не запинают. Он не может спокойно пойти в ресторан и выпить пива – а этого же хочется. С какой-то стороны это тяжело.

Мне бы хотелось популярности не для меня или, допустим, Макса Михайлова, а для волейбола. Не надо делать из игроков идолов – лучше подтягивать красоту игры. Хотя, безусловно, личности двигают спорт вперед. Чтобы исчерпывающе ответить на этот вопрос, надо быть готовым. Я не готов, наверное.

  • Вольвич вместе с командой готовится к Олимпиаде.
  • Вольвич – чемпион Европы, победитель Лиги наций.
  • Дзюба со сборной России на минувшем Евро-2020 не вышел из группы.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (19)
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Хейтер Аларм
1626858621
та у нас только в интернете герои) а в жизни мимо пройдут, глаза опустив)
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Sanches65
1626859970
Согласен, сложно быть пида...ом в нашей стране.
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Taps
1626862349
Дзюба сильно сдал после ЕВРО. Теперь он объект ненависти и символ бездарности и импотенции нашего футбола.
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Nerlinger
1626864102
Даа, пнуть бы эту Дубину не помешало
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сутулая собака и лисы
1626870439
не согласен. нет никакой ненависти к этому игроку, небольшая неприязнь, возможно, но не более того. те, кто хотят его пнуть или активно оскорбляют в соцсетях (или тут) его, обычные озлобленные и закомплексованные человечки, и да, таких много.
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paracetamol
1626874798
А нахр ему по улице ходить? Он на Порше катается!
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Hektor 84
1626877362
Шлюба клоун и рукоблуд
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Валерий2705
1626877752
Да больше половины тех, кто его в нете поливают, ему не то что в лицо ничего не скажут, а ещё и автограф возьмут и за руку поздароваются. Таковы современные реалии лицемерного мира.
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Spirit_78
1626880082
Хорошо сказал. Но что касается популяризации волейбола в России - всё в ваших руках. Рвите всех в Японии - и популярность волейбола повысится.
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valiknavashinsky
1626881071
Обычная человеческая неприязнь.И не больше.Да и никто его пинать не будет.Если только "проплаченные отморозки".
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