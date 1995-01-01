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    Волейболист Вольвич: «Дзюба популярен, но есть обратная сторона. Он вряд ли может спокойно пройти по улице и его не запинают»

    Член сборной России по волейболу Артем Вольвич высказался о популярности капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Он считает, что у футболиста есть проблемы с передвижением по улице.

    – Хотелось бы вам популярности как у Дзюбы?

    – Сложный вопрос. Дзюба популярен, но есть обратная сторона: границы его приватной жизни уже стерты. Вряд ли он может спокойно пройтись по улице – и болельщики не окружат его для фото или, наоборот, не запинают. Он не может спокойно пойти в ресторан и выпить пива – а этого же хочется. С какой-то стороны это тяжело.

    Мне бы хотелось популярности не для меня или, допустим, Макса Михайлова, а для волейбола. Не надо делать из игроков идолов – лучше подтягивать красоту игры. Хотя, безусловно, личности двигают спорт вперед. Чтобы исчерпывающе ответить на этот вопрос, надо быть готовым. Я не готов, наверное.

    • Вольвич вместе с командой готовится к Олимпиаде.
    • Вольвич – чемпион Европы, победитель Лиги наций.
    • Дзюба со сборной России на минувшем Евро-2020 не вышел из группы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11704

      paracetamol 23 минуты назад

      А нахр ему по улице ходить? Он на Порше катается!

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      Рейтинг: +229

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      не согласен.
      нет никакой ненависти к этому игроку, небольшая неприязнь, возможно, но не более того.

      те, кто хотят его пнуть или активно оскорбляют в соцсетях (или тут) его, обычные озлобленные и закомплексованные человечки, и да, таких много.

      2
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      Рейтинг: +2514

      Nerlinger 3 часа назад

      Даа, пнуть бы эту Дубину не помешало

      0
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      Рейтинг: +725

      Taps 3 часа назад

      Дзюба сильно сдал после ЕВРО.
      Теперь он объект ненависти и символ бездарности
      и импотенции нашего футбола.

      0
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      Рейтинг: +1595

      VGreen > Taps 2 часа назад

      а как ты определил что он сдал ПОСЛЕ евро? вроде только один матч был после Евро - Суперкубок России

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      Рейтинг: +504

      Sanches65 4 часа назад

      Согласен, сложно быть пида...ом в нашей стране.

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      Рейтинг: +1138

      Хейтер Аларм 4 часа назад

      та у нас только в интернете герои) а в жизни мимо пройдут, глаза опустив)

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