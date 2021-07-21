Корниленко: «Надеюсь, в ближайшие дни объявим о трансфере Глушенкова»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что клуб работает над трансфером полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова. О сделке планируют вскоре объявить.

«Надеюсь, что в ближайшие дни сможем объявить об этом на официальном сайте», – сказал белорус.

В РПЛ/ФНЛ/ПФЛ футболист провел 104 матча, где сделал 39+12 результативных действий.

В РПЛ Глушенков забивает каждые 215 минут.

21-летний Глушенков играл в Самаре в прошлом году.

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