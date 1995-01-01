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    Корниленко: «Надеюсь, в ближайшие дни объявим о трансфере Глушенкова»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что клуб работает над трансфером полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова. О сделке планируют вскоре объявить.

    «Надеюсь, что в ближайшие дни сможем объявить об этом на официальном сайте», – сказал белорус.

    • В РПЛ/ФНЛ/ПФЛ футболист провел 104 матча, где сделал 39+12 результативных действий.
    • В РПЛ Глушенков забивает каждые 215 минут.
    • 21-летний Глушенков играл в Самаре в прошлом году.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +966

      Enter2006 5 часов назад

      Остался бы в Химках...

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