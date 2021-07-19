Федун: «Спартак» и «Зенит» спонсируют остальные клубы. Хотим заниматься своими медиаправами сами»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о телевизионных правах в РПЛ.

«Мы бы хотели, чтобы «Спартак» занимался своими медиаправами сам – за исключением телевизора. Я это скажу. Считаю, что мы сможем более эффективно заниматься реализацией медиаправ на свои домашние матчи, на выездные мы не претендуем.

На домашние матчи хотим оставить медиаправа за собой и решим сами, как их монетизировать; сейчас делаем конкретные расчеты и понимаем, что для «Спартака» это реальный способ снизить убытки бюджета.

«Спартак» и «Зенит» сейчас спонсируют остальные клубы. Понятно, что для них это может быть неприятно слышать, но фактически это именно так.

Мы занимались исследованием, которое показывает, что «Спартак» и «Зенит» могут держать 40% всего рынка. «Зенит» – один город, а у «Спартака» есть многомилионная аудитория – даже за рубежом», – сказал Федун.