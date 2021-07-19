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  • Федун: «Спартак» и «Зенит» спонсируют остальные клубы. Хотим заниматься своими медиаправами сами»

Федун: «Спартак» и «Зенит» спонсируют остальные клубы. Хотим заниматься своими медиаправами сами»

19 июля 2021, 17:56
44

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о телевизионных правах в РПЛ.

«Мы бы хотели, чтобы «Спартак» занимался своими медиаправами сам – за исключением телевизора. Я это скажу. Считаю, что мы сможем более эффективно заниматься реализацией медиаправ на свои домашние матчи, на выездные мы не претендуем.

На домашние матчи хотим оставить медиаправа за собой и решим сами, как их монетизировать; сейчас делаем конкретные расчеты и понимаем, что для «Спартака» это реальный способ снизить убытки бюджета.

«Спартак» и «Зенит» сейчас спонсируют остальные клубы. Понятно, что для них это может быть неприятно слышать, но фактически это именно так.

Мы занимались исследованием, которое показывает, что «Спартак» и «Зенит» могут держать 40% всего рынка. «Зенит» – один город, а у «Спартака» есть многомилионная аудитория – даже за рубежом», – сказал Федун.

  • Контракт «Матч ТВ» с РПЛ на трансляцию матчей истекает в следующем году.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Федун Леонид
Комментарии (44)
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slavа0508
1626708086
Здесь палка о двух концах . да вначале пару сезонов Спартак и Зенит получат больше бабла но постепенно чемпионат будет деградировать так клубы из провинции будут ещё бедней . и в итоге чемпионат потеряет всякий зрительский интерес и а вместе с тем упадёт прибыль и Спартака и Зенита ...
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ilichkadr
1626708972
Лёня, многомиллионная аудитория за рубежом это где!? Мухосранск, Санкт-Галлен....?
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zra78
1626710831
У Фудуна со своим клубом мания величия зашкаливает
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BRO_football
1626711985
Федун думает, что только в России так? А в Испании, например, Барселона, Реал и Атлетико "спонсируют" остальные клубы Примеры. Но никто же из них не наглеет и не хочет забрать медиаправа себе. Так что Федун пусть нах... идёт с такой идеей.
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general.lizyukov
1626714672
его зарема покусала?!
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vsolon
1626714807
уже раз снимался с чемпионата....п.и..з..да..бол
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mutabor0992
1626723130
Что несет ЭТОТ жидорептилоид???
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Рубинище
1626723909
Бавария почему то такое не говорит или ПСЖ там-видимо там владельцы больше понимают.
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Боцман59rus
1626727389
- вас б,л,я вся Россия спонсирует, газом и нефтью и побирается, в отличие от вас.
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ААМ
1626775550
За рубежом у СПАМа еще меньше фанатов, чем у Зенита.
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