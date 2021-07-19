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    Федун: «Спартак» и «Зенит» спонсируют остальные клубы. Хотим заниматься своими медиаправами сами»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о телевизионных правах в РПЛ.

    «Мы бы хотели, чтобы «Спартак» занимался своими медиаправами сам – за исключением телевизора. Я это скажу. Считаю, что мы сможем более эффективно заниматься реализацией медиаправ на свои домашние матчи, на выездные мы не претендуем.

    На домашние матчи хотим оставить медиаправа за собой и решим сами, как их монетизировать; сейчас делаем конкретные расчеты и понимаем, что для «Спартака» это реальный способ снизить убытки бюджета.

    «Спартак» и «Зенит» сейчас спонсируют остальные клубы. Понятно, что для них это может быть неприятно слышать, но фактически это именно так.

    Мы занимались исследованием, которое показывает, что «Спартак» и «Зенит» могут держать 40% всего рынка. «Зенит» – один город, а у «Спартака» есть многомилионная аудитория – даже за рубежом», – сказал Федун.

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    Источник: ТАСС

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    19.07.2021 17:56
    Комментарии60
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      Рейтинг: +4728

      Гавроша 35 минут назад

      Федун ищет, где денег для свистунов набрать - он же опять бюджет увеличил!!!

      0
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      Рейтинг: +24088

      Боцман59rus 12 часов назад

      - вас б,л,я вся Россия спонсирует, газом и нефтью и побирается, в отличие от вас.

      0
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      Рейтинг: +6437

      Рубинище 13 часов назад

      Бавария почему то такое не говорит или ПСЖ там-видимо там владельцы больше понимают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3767

      mutabor0992 13 часов назад

      Что несет ЭТОТ жидорептилоид???

      0
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      ...
      Рейтинг: +4432

      Павелий > mutabor0992 11 часов назад

      Вот действительно, что ты несёшь?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3767

      mutabor0992 > Павелий 2 часа назад

      Павлуша пойди передерни.Как твой херой.Может попустит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4432

      Павелий > mutabor0992 1 час назад

      Дзюба - не мой герой. А если ты так хорошо знаешь его биографию, то берите друг друга и передёргивайте столько, сколько вам понравится. А оскорблять человека, который вкладывает миллиарды своих денег в российский футбол, это глупо, по-детски и никак не оправдано.

      1
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      Рейтинг: +3767

      mutabor0992 > Павелий 49 минут назад

      Своих?Ну и насчет развития российского футбола...Вы реально считаете,что таким образом футбол развивается?На евро нам все и показали и доказали.Деньги нужно вкладывать с умом.

      0
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      Рейтинг: +4432

      Павелий > mutabor0992 44 минуты назад

      Да, своих. Потому что Лукойл - СПОНСОР Спартака. А то, что владение ресурсами были получены на залоговых аукционах, это мы уже не сможем пообсуждать.
      У Спартака - лучшая академия, выпускающая больше всего футболистов. Один из лучших стадионов. И всё это благодаря Федуну.

      0
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      Рейтинг: +7086

      Cleaner 14 часов назад

      Федун, так и играйте между собой! Зенит-Спартак, Спартак-Зенит. Только вы в таком виде НАФИГ никому не сдались. Коронавирус у Федуна дал осложнение на мозг...(((

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      Рейтинг: +8201

      житель СПб 14 часов назад

      Слишком много финансового словопотока от Федуна в последние дни. Впрочем, делом теперь в клубе есть кому заниматься.

      1
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      Рейтинг: +7147

      Alekxei Z. > житель СПб 14 часов назад

      Извините , но вы или мудак или альтруист ?
      Ничего если бизнесмен не хочет впустую тратить свои деньги.
      Футбол - это бизнес !!!
      Вам с города на Неве это не понять.
      Я извиняюсь за свой французский, но нет слов приличных читая вашу ху...ню.

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      Рейтинг: +8201

      житель СПб > Alekxei Z. 12 часов назад

      Прощаю за Ваш французский. И - да, я не мудак, и альтруистом бываю периодически - т.к. в нашей стране все, кто работает в образовании, немного альтруисты. Теперь - о бизнесменах. Я бизнесменов в России за эти 30 лет практически не видел. Их - единицы. Бизнесмены - это те, кто создал с нуля бизнес, и поднял его, не обманывая государство (общество) и своих работников. М.б., Галицкий бизнесмен. И то - не уверен. Федун - не бизнесмен. Он - олигарх. Олигархи в России - это те люди, которым большой босс отдал в откуп различные сферы народного хозяйства и имущества. За это он от них требует иногда делать что-то для страны условно "бесплатно". Теперь Вам понятно, почему Спартак=Лукойл - совершенно такой же госбюджетный клуб, как и Зенит? И старайтесь меньше волноваться! В нашем возрасте это лишнее, да и причина совсем не та... Всего Вам доброго! Да, я имел ввиду именно крупный бизнес - мелких бизнесменов было немало, пока их почти всех не уничтожили.

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      Рейтинг: +8465

      ivany4 > житель СПб 1 час назад

      Не подскажешь, какой большой босс отдал на откуп различные сферы народного хозяйства и имущества?
      Приведи примеры, что он от них требует иногда делать что-то для страны условно "бесплатно".
      И еще какова доля Федуна в Лукойле?
      И еще если разорилась куча "перепродавцов бизнесменов", это не говорит о том что мелкий бизнес уничтожили. Те кто занимался производством, так и занимаются.
      И еще, иметь альтруисту а образовании 70 тыр в месяц, да еще поборы на "классные нужды" никак не подтверждают полученные знания, навыки и умения школьников. Пример тому дебаты на этом сайте. Одно слово - поколение пепси, выращенное вами.

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      Рейтинг: +7147

      Alekxei Z. > житель СПб 1 час назад

      Царёк многим отдал на откуп всю страну, но только единицы тратят на что-то общественно-полезное.
      Федун один из них. Содержит популярнейший клуб, построил стадион.
      Где деньги остальных Олигархов ?
      Правильно , в загнивающей гейевропе.
      Я не пойму почему когда Федун ПРОСИТ дать возможность зарабатывать на домашних матчах, это вызывает поток негатива ?
      Весь футбольный мир во многом живёт за счёт продажи пива и телеправ, но только в нашей , богом забытой стране , всё через жопу. Господа депутаты как бы борются за здоровье нации, при этом не замечая смертность и лидерство по потреблению наркотиков.
      Лживость и лицемерие наше всё !!!

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      Рейтинг: +7147

      Alekxei Z. 14 часов назад

      Дегенераты, Федун содержит клуб , построил стадион.
      Вы все такие деловые и продуманные , может пример приведёте кто кроме Галицкого это сделал ?
      Может вы все Корейки, так достаньте чемоданы с деньгами и купите Спартак.

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      Рейтинг: +8201

      житель СПб > Alekxei Z. 14 часов назад

      Алексей, так он что, на свои деньги все это делает? Я в первый раз слышу, что Федун стадион на свои лично деньги построил. А так - например, и Слуцкий 200 млн. именно своих, заработанных (есть разница!) денег на стадион в Волгограде истратил...

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      Рейтинг: +7147

      Alekxei Z. > житель СПб 14 часов назад

      Ну а на чьи ? Лукойл приносит хороший достаток, команду содержит на свою прибыль.
      В отличии от него , ваш Миллер ни копейки своей не потратил, тем более при нём Газпром стал на много дешевле.
      Не хочу вступать в пустые базары.
      Федун бизнесмен и конечно его не устраивают потери, это нормально в рыночной экономики.
      Давай ближе к теме

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      Рейтинг: +7147

      Alekxei Z. > житель СПб 14 часов назад

      По - моему Слуцкий детскую школу открыл, а не стадион.

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      Рейтинг: +7086

      Cleaner > Alekxei Z. 13 часов назад

      В России рыночная экономика?

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      Рейтинг: +8201

      житель СПб > Alekxei Z. 12 часов назад

      Алексей, поинтересуйтесь его интервью.

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      Рейтинг: +8465

      ivany4 > житель СПб 1 час назад

      Если первый раз слышишь, то это не значит, что это не так. Прежде чем что-то говорить, учите матчасть.

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      Рейтинг: +7147

      Alekxei Z. > Cleaner 1 час назад

      Это "прикол по -российски "

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      Рейтинг: +7147

      Alekxei Z. > Cleaner 1 час назад

      Вы считаете что желание заработать противозаконно ?

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      Рейтинг: +20975

      bset 15 часов назад

      Ладно, если бы Федун с нуля собрал эту армию болельщиков) Так она тебе по наследству досталась) Нашел, чем хвастаться. Спартак еще в СССР был самым популярным клубом в стране, а дальше болением "заражали" через друзей и родственников. Сам-то ничего ты для этого не сделал.

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      Рейтинг: +3336

      АртурZaСМ > bset 14 часов назад

      Но факт остаётся фактом и не важно кто тому виной...

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      Рейтинг: +7086

      Cleaner > АртурZaСМ 14 часов назад

      Факт, что вся страна ржет над народным клубом!..)))

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      Рейтинг: +3336

      АртурZaСМ > Cleaner 14 часов назад

      Ржать может и ржет, только вот если Спартака не будет в РПЛ ваш междусобойчик на..й никому не нужен будет...

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      Рейтинг: +7086

      Cleaner > АртурZaСМ 14 часов назад

      Наш? Тут про междусобойчик Федун вещает. Даже Миллер тихо стоит в сторонке и с недоумением слушает бред Федуна.

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      Рейтинг: +20975

      bset > АртурZaСМ 1 час назад

      В чем факт? В том, что за счет исторических каких-то причин клубы хотят себе всю выручку собирать? Это как минимум несправедливо. К тому же сейчас в развитых странах прогрессирует идея социализма (не путать с коммунизмом), где является нормой, что самые богатые делятся частью своего богатства с бедными, тем самым снижая неравенство. Если убрать все налоги и более-менее равномерное разделение богатств, богатые станут еще богаче ("деньги делают деньги"), а бедные еще беднее, а это путь в никуда.

      И вообще, чтобы бедные не перетягивали на себя много ресурсов, не были дотационными клубами, нужно заниматься созданием для них условий, при которых они смогут самостоятельно зарабатывать. А у нас только условия ухудшают. Например, системой осень-весна практически убили футбол на Дальнем Востоке. Вот тут и получается всего 3 пути: либо создавать необходимые условия клубов Дальнего Востока, чтобы те зарабатывали, либо вливать огромные дотации, в том числе за счет клуба Спартак, либо сказать, что футбол там умер и никогда им больше не заниматься.

      0
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      Рейтинг: +375

      vsolon 15 часов назад

      уже раз снимался с чемпионата....п.и..з..да..бол

      2
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      Рейтинг: +3271

      general.lizyukov 15 часов назад

      его зарема покусала?!

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      Рейтинг: +7086

      Cleaner > general.lizyukov 14 часов назад

      Два ботинка - пара.)

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