Нобоа: «Зенит» – главный фаворит чемпионата России. В ЛЧ может произойти все, что угодно»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о победе «Зенита» над «Локомотивом» (3:0) в Суперкубке России.

– Встречи за Суперкубок всегда интересны, и «Локомотив», и «Зенит» – хорошие, сильные команды с отличными футболистами и интересными тренерами. Мои симпатии были на стороне «Зенита», в котором у меня много друзей. Болел за «Зенит», поздравляю петербуржцев с победой!

– Как выступит «Зенит» в Лиге чемпионов?

– В Лиге чемпионов всегда трудно пройти дальше, особенно, когда в твоих соперниках могут оказаться «Челси», «Бавария», «Барселона» и «Реал». Но посмотрим, что получится – в футболе может произойти все, что угодно.

– Кто главный фаворит в чемпионате России?

– «Зенит»!