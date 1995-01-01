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    Нобоа: «Зенит» – главный фаворит чемпионата России. В ЛЧ может произойти все, что угодно»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о победе «Зенита» над «Локомотивом» (3:0) в Суперкубке России.

    – Встречи за Суперкубок всегда интересны, и «Локомотив», и «Зенит» – хорошие, сильные команды с отличными футболистами и интересными тренерами. Мои симпатии были на стороне «Зенита», в котором у меня много друзей. Болел за «Зенит», поздравляю петербуржцев с победой!

    – Как выступит «Зенит» в Лиге чемпионов?

    – В Лиге чемпионов всегда трудно пройти дальше, особенно, когда в твоих соперниках могут оказаться «Челси», «Бавария», «Барселона» и «Реал». Но посмотрим, что получится – в футболе может произойти все, что угодно.

    – Кто главный фаворит в чемпионате России?

    – «Зенит»!

    • «Зенит» три раза подряд стал чемпионом России.
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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3264

      general.lizyukov 12 минут назад

      Что, чемоданы упаковали уже? Кому сколько занести знают уже и игроки?

      0
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      Рейтинг: +4425

      Павелий 1 час назад

      А зачем нам такой чемпион?

      0
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      Рейтинг: +4549

      Ганнибал Лектор > Павелий 19 минут назад

      В чём проблем - возьми и попробуй превзойти? Или только песдеть умеете?

      0
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      Рейтинг: +7055

      Cleaner 1 час назад

      Нобоа: «Зенит» – главный фаворит чемпионата России. В ЛЧ будет все как всегда. Займем последнее место и получим деньги за попадание в группу. »

      1
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      Рейтинг: +5703

      Fusballer 1 час назад

      В ЛЧ может произойти всё что угодно, а выходит как всегда.

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