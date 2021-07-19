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  • Нобоа: «Зенит» – главный фаворит чемпионата России. В ЛЧ может произойти все, что угодно»

Нобоа: «Зенит» – главный фаворит чемпионата России. В ЛЧ может произойти все, что угодно»

19 июля 2021, 14:59
26

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о победе «Зенита» над «Локомотивом» (3:0) в Суперкубке России.

– Встречи за Суперкубок всегда интересны, и «Локомотив», и «Зенит» – хорошие, сильные команды с отличными футболистами и интересными тренерами. Мои симпатии были на стороне «Зенита», в котором у меня много друзей. Болел за «Зенит», поздравляю петербуржцев с победой!

– Как выступит «Зенит» в Лиге чемпионов?

– В Лиге чемпионов всегда трудно пройти дальше, особенно, когда в твоих соперниках могут оказаться «Челси», «Бавария», «Барселона» и «Реал». Но посмотрим, что получится – в футболе может произойти все, что угодно.

– Кто главный фаворит в чемпионате России?

– «Зенит»!

  • «Зенит» три раза подряд стал чемпионом России.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (26)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Fusballer
1626696522
В ЛЧ может произойти всё что угодно, а выходит как всегда.
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Павелий
1626698042
А зачем нам такой чемпион?
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general.lizyukov
1626701118
Что, чемоданы упаковали уже? Кому сколько занести знают уже и игроки?
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житель СПб
1626704232
На самом деле просматривается только один конкурент Зениту (и наоборот) - это Спартак. И вот такое ограниченное соперничество Чемпионат не украсит. Увы.
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NewLife
1626707898
Непреложное условие побед синита это российское судейство немытых и их конкурентов.
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vladimir-7
1626709874
Нобоа, в этом сезоне чемпионом будет спартак, Федун озолотит нужных людей в РФС и он уже тихо начал осуществлять свои планы для достижения поставленной цели.
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Soccerdealer63
1626714085
"Всё, что угодно"... может произойти в кулачке у Зюбы во время записи очередного селф-видео... А на футбольном поле европейской ЛЧ и сам Зюба и весь Зенит нередсказуемы только для клубов из Албании и Андорры...
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FС Spаrtак
1626759021
в лч вас обосут как обычно
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paracetamol
1626775027
«Зенит» три раза подряд стал чемпионом России и станет в четвертый раз!.
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