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Малком после матча с «Локомотивом» улетел в Японию

18 июля 2021, 01:26
10

Футболист «Зенита» Малком сразу после матча за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0) отправился в Японию, чтобы присоединиться к олимпийской сборной Бразилии. Она готовится стартовать в Олимпиаде.

Изначально «Зенит» не разрешал Малкому участвовать в Олимпиаде.

  • Бразильцы на Олимпиаде сыграют в группе с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.
  • Малком пропустит несколько первых туров РПЛ.
  • Бразилия – действующий олимпийский чемпион по мужскому футболу.

Малком: «В России есть только один топ-клуб – «Зенит». Других не вижу»

«Зенит» отпустил Малкома на Олимпиаду. Он присоединится к сборной Бразилии после Суперкубка

Источник: телеграм-канал «Крысева»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Локомотив Малком
Комментарии (10)
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Fusballer
1626560877
Туда ему и дорога!
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Из Твери Леха
1626593272
А Россия когда-нибудь играла на олимпиаде?
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Spirit_78
1626595011
Главное, чтобы к ЛЧ вернулся. А уж в Лиге Приколов и без него обойтись можно.
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житель СПб
1626595386
Теперь понятно, почему он рвался играть на Суперкубке! Отрабатывал.
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Иван Петров 1986
1626597983
Может там и останется.
Ответить
BarStep
1626602098
Готов на 100 пудов.. Хорошей игры тебе и сб. Бразилии! Стань олимпийским чемпионом!! И смотри без травм там..
Ответить
FС Spаrtак
1626690139
позор зенету
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