Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Малком после матча с «Локомотивом» улетел в Японию

    Футболист «Зенита» Малком сразу после матча за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0) отправился в Японию, чтобы присоединиться к олимпийской сборной Бразилии. Она готовится стартовать в Олимпиаде.

    Изначально «Зенит» не разрешал Малкому участвовать в Олимпиаде.

    • Бразильцы на Олимпиаде сыграют в группе с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.
    • Малком пропустит несколько первых туров РПЛ.
    • Бразилия – действующий олимпийский чемпион по мужскому футболу.

    Малком: «В России есть только один топ-клуб – «Зенит». Других не вижу»

    «Зенит» отпустил Малкома на Олимпиаду. Он присоединится к сборной Бразилии после Суперкубка

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Крысева»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:26
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +130

      russkiisergei 25 минут назад

      зенит не разрешал??? зенит ГАВНО УЖЕ ДАВНО!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5130

      BarStep 3 часа назад

      Готов на 100 пудов..
      Хорошей игры тебе и сб. Бразилии!
      Стань олимпийским чемпионом!!

      И смотри без травм там..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4684

      Гавроша 4 часа назад

      Так это что - Зенит ему будет платить зарплату за то что он играет за сборную?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2406

      Иван Петров 1986 5 часов назад

      Может там и останется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8152

      житель СПб 5 часов назад

      Теперь понятно, почему он рвался играть на Суперкубке! Отрабатывал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1790

      Spirit_78 5 часов назад

      Главное, чтобы к ЛЧ вернулся. А уж в Лиге Приколов и без него обойтись можно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4374

      Из Твери Леха 6 часов назад

      А Россия когда-нибудь играла на олимпиаде?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1133

      Хейтер Аларм > Из Твери Леха 6 часов назад

      Не припомню

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1790

      Spirit_78 > Из Твери Леха 5 часов назад

      Нет, ни разу не играла.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8152

      житель СПб > Из Твери Леха 5 часов назад

      Если Россия и СССР - почти одно и тоже, то - 1 место на Олимпиаде брала! И я этот матч за 1 место по ТВ видел, и помню!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5650

      Fusballer 15 часов назад

      Туда ему и дорога!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24497

      пьяныйхоровод > Fusballer 14 часов назад

      Угомони своё сопло уже . Кубок срачТв тоже крутой трофей .

      8
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87484
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66872
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru