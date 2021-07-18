Малком после матча с «Локомотивом» улетел в Японию

Футболист «Зенита» Малком сразу после матча за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0) отправился в Японию, чтобы присоединиться к олимпийской сборной Бразилии. Она готовится стартовать в Олимпиаде.

Изначально «Зенит» не разрешал Малкому участвовать в Олимпиаде.

Бразильцы на Олимпиаде сыграют в группе с Германией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.

Малком пропустит несколько первых туров РПЛ.

Бразилия – действующий олимпийский чемпион по мужскому футболу.

Малком: «В России есть только один топ-клуб – «Зенит». Других не вижу»

«Зенит» отпустил Малкома на Олимпиаду. Он присоединится к сборной Бразилии после Суперкубка