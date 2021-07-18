Азмун – после матча с «Локомотивом»: «Уф, бро. Очень жарко. Я устал»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун дал комментарий после победы над «Локомотивом» (3:0) в матче за Суперкубок России. Игрок забил второй гол.

«Как тебе, малыш [обращаясь к клубному оператору]? Я устал. Очень жарко. Уф, бро. Очень жарко. Поздравляю с еще одним кубком», – сказал иранец.

Азмун повторил рекорд по голам в Суперкубке России (3).

Для «Зенита» это 6-й Суперкубок России.

РПЛ стартует на следующей неделе.