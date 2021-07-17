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    Азмун – после матча с «Локомотивом»: «Уф, бро. Очень жарко. Я устал»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун дал комментарий после победы над «Локомотивом» (3:0) в матче за Суперкубок России. Игрок забил второй гол.

    «Как тебе, малыш [обращаясь к клубному оператору]? Я устал. Очень жарко. Уф, бро. Очень жарко. Поздравляю с еще одним кубком», – сказал иранец.

    • Азмун повторил рекорд по голам в Суперкубке России (3).
    • Для «Зенита» это 6-й Суперкубок России.
    • РПЛ стартует на следующей неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3229

      Snek 4 часа назад

      Иранец разговаривает на русском? оО

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      Рейтинг: +24497

      пьяныйхоровод > Snek 3 часа назад

      Туркмен с иранским гражданством .

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      Рейтинг: +3229

      Snek > пьяныйхоровод 3 часа назад

      Так причём здесь то, что он туркмен по национальности и знание русского языка?

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      Рейтинг: +24497

      пьяныйхоровод > Snek 3 часа назад

      Ну на территориях бывшего СССР русский язык ещё бывает в ходу . Подозреваю что Азмуну приходилось общаться на великом и могучем ещё до его явления в РПЛ .

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      Рейтинг: +3229

      Snek > пьяныйхоровод 3 часа назад

      Азмун, как и его родители к СССР никакого отношения не имеет, они иранские туркмены. Как бы этнически туркмены живут в средней Азии и в Иране в том числе, там их достаточно много и они не то, чтобы не знают про Туркмению, они никакого отношения к ней не имеют.

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      Рейтинг: +4684

      Гавроша 4 часа назад

      Неужели в иране прохладней?

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      Рейтинг: +6686

      playsh 6 часов назад

      Азмун один из редких игроков,с которым Питеру просто подфартило.Великолепный игрок и без капли заносчивости и звёздности.Я Спартач с 1964г,поздравляю весь Питер с очередным трофеем.Но всё же - до встречи на газоне.Всем удачи.

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      Рейтинг: +9038

      Вомбат 6 часов назад

      Конечно, жарко, бро. А что ты хотел? Это Россия, бро. Это тебе не Иран.

      1
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      Рейтинг: +24020

      Боцман59rus 9 часов назад

      - обосрался Локо, а стыдно за Зенит)))

      3
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      Рейтинг: +9038

      Вомбат > Боцман59rus 6 часов назад

      Кто бы ни обосрался, вашему брату всегда было есть и будет стыдно за Зенит. А нам стыдно за таких как вы.

      3
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      Рейтинг: +5221

      mamba9090909 > Боцман59rus 6 часов назад

      Чего это вдруг, застыдился?)) А нам не стыдно, мы гордимся. Всё таки шестой СУПЕР кубок России. И за вас рады. К своему столетию такой кубок оторвать!!))

      3
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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 часов назад

      Дзюба лучший игроко матча! Так что иди на, азмун!

      1
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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > Fusballer 13 часов назад

      Не тронь сладкую парочку ))

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