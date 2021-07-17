Азмун – после матча с «Локомотивом»: «Уф, бро. Очень жарко. Я устал»

Иранец разговаривает на русском? оО
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун дал комментарий после победы над «Локомотивом» (3:0) в матче за Суперкубок России. Игрок забил второй гол.
«Как тебе, малыш [обращаясь к клубному оператору]? Я устал. Очень жарко. Уф, бро. Очень жарко. Поздравляю с еще одним кубком», – сказал иранец.
- Азмун повторил рекорд по голам в Суперкубке России (3).
- Для «Зенита» это 6-й Суперкубок России.
- РПЛ стартует на следующей неделе.
Лучший игрок матча #БольшеЗолота pic.twitter.com/j7D58qOUKy— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 17, 2021