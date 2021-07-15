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    Слуцкий – о разгроме от «Спартака»: «Рубин» не должен разваливаться и позволять сопернику так много»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о результате матча второго тура Кубка Париматч Премьер против «Спартака».

    «В первом тайме была содержательная и качественная игра. Немного не разобрались со стандартом, который привел к пенальти. Было много позиционных атак, моментов, подходов. Недоволен тем, что мы развалились после второго гола. Ничто не предвещало разгрома. Пытались отыграться.

    Второй гол быстро пропустили, а после этого всe. Не должна команда уровня «Рубина» разваливаться и позволять сопернику так много. Пошел брак в простых передачах, даже от тех, кто только появился на поле. Так что это не усталость», – сказал Слуцкий.

    • «Спартак» разгромил «Рубин» со счетом 4:0.
    • Москвичи и казанцы сыграют друг с другом 24 июля в 1-м туре нового сезона РПЛ.

    Федун: «Рубин» поддавался «Спартаку»

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    15.07.2021 07:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 15 июля 2021, 10:58

      Это Спартак настолько крут! Ждем теперь от красно-белых ПОБЕДЫ в Лиге чемпионов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28519

      JTherry 15 июля 2021, 09:28

      Леня С: "тренироваться должен тот, кто не умеет играть в футбол..."))) сегодня это звучит очень актуально...)

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2021, 09:18

      Да уж, развалились твои после первого гола, Лёня! Как Сток Сития прямо!

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