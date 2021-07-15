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  • Слуцкий – о разгроме от «Спартака»: «Рубин» не должен разваливаться и позволять сопернику так много»

Слуцкий – о разгроме от «Спартака»: «Рубин» не должен разваливаться и позволять сопернику так много»

15 июля 2021, 07:49
2

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о результате матча второго тура Кубка Париматч Премьер против «Спартака».

«В первом тайме была содержательная и качественная игра. Немного не разобрались со стандартом, который привел к пенальти. Было много позиционных атак, моментов, подходов. Недоволен тем, что мы развалились после второго гола. Ничто не предвещало разгрома. Пытались отыграться.

Второй гол быстро пропустили, а после этого всe. Не должна команда уровня «Рубина» разваливаться и позволять сопернику так много. Пошел брак в простых передачах, даже от тех, кто только появился на поле. Так что это не усталость», – сказал Слуцкий.

  • «Спартак» разгромил «Рубин» со счетом 4:0.
  • Москвичи и казанцы сыграют друг с другом 24 июля в 1-м туре нового сезона РПЛ.

Федун: «Рубин» поддавался «Спартаку»

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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paracetamol
1626329904
Да уж, развалились твои после первого гола, Лёня! Как Сток Сития прямо!
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JTherry
1626330539
Леня С: "тренироваться должен тот, кто не умеет играть в футбол..."))) сегодня это звучит очень актуально...)
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