Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Федун: «Рубин» поддавался «Спартаку»

14 июля 2021, 23:25
9

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал исход матча второго тура Кубка Париматч Премьер против «Рубина» (4:0). Встреча прошла на «Открытие Банк Арене».

«Сегодня они поддавались. Через десять дней у нас ещe одна игра с «Рубином».

«Спартак» играл на расслабоне? На расслабоне играли не мы, а они», – считает функционер.

  • «Спартак» 2-й раз подряд победил со счетом 4:0.
  • В последнем туре Кубка Париматч Премьер «Спартак» сыграет с «Химками».
  • Матч 1-го тура РПЛ «Рубин» – «Спартак» состоится 24 июля в Казани.

Федун – о разгроме «Сочи»: «Спартак» играл на расслабоне. Приятно смотреть»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Федун Леонид
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1626295138
Леня еще раз показал, что он слабо понимает футбол.
Ответить
Garrincha58
1626295324
понятное дело этот кубок спецом придуман для Федуна
Ответить
derrik2000
1626296644
Как я понял, Федун сглазить боится. ))
Ответить
Урия Гип
1626314696
Им главное кубок. А в чемпионате будет с точностью наоборот.
Ответить
ArReal
1626316011
зато Сочи в Чемпионате бился с Зенитом на смерть))
Ответить
Kollljan
1626319000
Рубин просто тренировался, а Спартак понимает, что кроме этого тренировочного кубка, ему ничего не светит.
Ответить
oyabun
1626323681
Это по каким таким признакам Федун понял, что Рубин поддается? Странная логика, когда твоя команда выигрывает. А если кто то проигрывает Спартаку по ходу сезона - тоже поддается? Можно говорить, что они просто пока хуже готовы, это да. Так время еще есть.
Ответить
zigbert
1626350524
По поведению Слуцкого такого не скажешь.
Ответить
Spinorr
1626368477
Рубин подавился Спартаком
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
1
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
15
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
6
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
24
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
35
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Все новости
Все новости
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
5
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
2
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
24
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
34
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
18
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
13
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
47
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
8
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+