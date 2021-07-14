Федун: «Рубин» поддавался «Спартаку»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал исход матча второго тура Кубка Париматч Премьер против «Рубина» (4:0). Встреча прошла на «Открытие Банк Арене».
«Сегодня они поддавались. Через десять дней у нас ещe одна игра с «Рубином».
«Спартак» играл на расслабоне? На расслабоне играли не мы, а они», – считает функционер.
- «Спартак» 2-й раз подряд победил со счетом 4:0.
- В последнем туре Кубка Париматч Премьер «Спартак» сыграет с «Химками».
- Матч 1-го тура РПЛ «Рубин» – «Спартак» состоится 24 июля в Казани.
Федун – о разгроме «Сочи»: «Спартак» играл на расслабоне. Приятно смотреть»
Источник: «Чемпионат»