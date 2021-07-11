Федун – о разгроме «Сочи»: «Спартак» играл на расслабоне. Приятно смотреть»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итог матчу против «Сочи» (4:0) в Кубке Матч Премьер. Ему было приятно смотреть за разгромом.

«Тренировочный матч. Ну а что говорить? Приятно такие матчи смотреть. Играли на расслабоне. В чемпионате так не получится, там будут нервы. Да и «Сочи» будет играть по-другому.

Изменил ли что-то Руй Витория? Давайте на все эти вопросы отвечу в конце декабря», – сказал Федун.