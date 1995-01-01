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    Федун – о разгроме «Сочи»: «Спартак» играл на расслабоне. Приятно смотреть»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итог матчу против «Сочи» (4:0) в Кубке Матч Премьер. Ему было приятно смотреть за разгромом.

    «Тренировочный матч. Ну а что говорить? Приятно такие матчи смотреть. Играли на расслабоне. В чемпионате так не получится, там будут нервы. Да и «Сочи» будет играть по-другому.

    Изменил ли что-то Руй Витория? Давайте на все эти вопросы отвечу в конце декабря», – сказал Федун.

    • «Спартак» лидирует в Кубке Матч Премьер.
    • Команда дважды брала этот трофей.
    • Во 2-м туре Кубка Матч Премьер «Спартак» сыграет против «Рубина».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:30
    Комментарии7
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      Рейтинг: +365

      ПалкоВводецъ 42 минуты назад

      Знает Федун, что в чемпионате так не получится! Там скорее счет будет зеркальный. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +13497

      Garrincha58 1 час назад

      во расслабился Ф.. дома надо расслабляться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6787

      Cleaner 2 часа назад

      В официальных играх Спартак на расслабоне будет по четыре в свои ворота пропускать. Приятно будет посмотреть...)

      3
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      ...
      Рейтинг: +3653

      mopecekca > Cleaner 1 час назад

      да закрой уже ***** свое, сидишь на каждой ветке серишь

      4
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      Рейтинг: +6787

      Cleaner > mopecekca 1 час назад

      Судя по Вашей реакции на мой комментарий, Вы с моим выводом согласны...

      0
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      Рейтинг: +1631

      Romio-xxx > Cleaner 1 час назад

      Только дуры будут согласны с дурой!А ты и есть дура!!!

      3
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      Рейтинг: +6787

      Cleaner > Romio-xxx 1 час назад

      Круто сказано!..)

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