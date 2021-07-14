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    Кубок Париматч Премьер. «Спартак» добился второй подряд сухой крупной победы, обыграв «Рубин»

    «Спартак» всухую разгромил соперника и во втором туре Кубка Париматч Премьер. На этот раз неудачно сыграл «Рубин».

    На следующей неделе «Рубин» и «Спартак» сыграют в первом туре РПЛ.

    В следующем туре «Спартак» сыграет с «Химками». Для победы в турнире в этой встрече очки москвичам могут и не понадобиться.

    Кубок Париматч Премьер. 2-й тур

    Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мозес, 10 (с пенальти); 0:2 – Соболев, 55; 0:3 – Зобнин, 57; 0:4 – Джикия, 64.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2021 22:55
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 июля 2021, 09:41

      Пока все идет отлично. Главное есть игра и желание показать красивый футбол. В обороне без грубых ошибок. Рассказов не портит игру, провел матч грамотно, прикрыл опасного Хвичу. Селихов готов играть в основном составе и хотя работы большой у него было, те редкие моменты, которые возникали у ворот Спартака он отыграл уверенно. Заметно прибавил Умяров. В его действиях появилась уверенность, которой ему не хватало раньше. Мозес вообще бесподобен. Трудно даже назвать игрока,выпадавшего из игры.
      Приятно еще и то что игра в 4 защитника не потеряла стройности в игре.

      3
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2021, 09:32

      Второй Кулек соли в свинарнике. Это здорово!

      2
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 15 июля 2021, 06:36

      Едем дальше...

      2
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      Рейтинг: +549

      Жентус 15 июля 2021, 04:10

      Знаете, что самое печальное? Не то, что Спартак выиграл Сочи и Рубин 4-0. А то, насколько же слабее Спартак и Рубин, чем азербайджанский Нефтчи. Нашему чемпионату ниже падать уже некуда.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 июля 2021, 00:30

      Что это было?

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 15 июля 2021, 00:07

      Спартак с победой. Счет конечно ужаснейший, но Рубин мне понравился. Група игроков не в форме пока что, Квича, Макаров, даже Деспот, думаю первая игра в туре будет совсем другой, как и счёт. Новички притираются пока. у кб- Мозес топище конечно, Соболев хорош, а остальным пахать и пахать ещё.

      5
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 14 июля 2021, 23:35

      игра понравилась, может, многим результат показался неожиданным, но на данном отрезке подготовки закономерным, Спартак был сильнее во всех линиях... понравилась игра в обороне (давно такого не было!!!), и Коля Рассказов "съел" хваленого Хвичу, и Айртон никому не дал развернуться на фланге... игроки атаки получили свободу, и легко меняют позиции без ущерба в линии... дальние удары уже становятся "изюминкой" Спартака, а какой шедевр сотворил Зобнин...) Бакаев и Мирзов снова начали "косячить", Бакаев по-пижонски пытался перекинуть Дюпина и испортил момент... очень неплохо для турнира - результативно впереди и сухо в обороне...!)

      6
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 14 июля 2021, 23:24

      Счет убедительный, а игра нет.

      1
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      Рейтинг: +1170

      inzek > NewLife 15 июля 2021, 01:54

      Вы игру смотрели? там счет должен был больше быть! в товарняке более чем убедительная игра и победа

      3
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      Рейтинг: +17254

      NewLife > inzek 15 июля 2021, 09:47

      С таким количеством брака игра не может быть убедительной.

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 14 июля 2021, 23:10

      Результат неожиданный. Спартак близок к ТРОФЕЮ!..)

      7
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 14 июля 2021, 23:06

      Кстати, никого не удивляет, что Крала тренер ни в одной игре на поле не выпускает? И сегодня тоже. Означает ли это, что однозначно продают чеха?

      2
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > oyabun 14 июля 2021, 23:07

      Тс-с-с-с-с...
      "Счастье любит тишину..." )))))))))

      2
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 > oyabun 14 июля 2021, 23:07

      Похоже берегут его от травм, это к продаже.

      1
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > KLIM777 14 июля 2021, 23:11

      Кто отдыхает? Все игроки Спартака, которые прибыли с Евро сегодня играли. Кроме Крала.

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      Рейтинг: +33447

      oyabun > KLIM777 14 июля 2021, 23:17

      Ну насчет того что Крал там "впахивал", не смеши, пожалуйста. Пару раз на замену вышел.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > oyabun 14 июля 2021, 23:34

      Ну отпуск после ЕВРО никто не отменял - надеюсь увидеть в следующем матче и не таким как там .

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