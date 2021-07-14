Кубок Париматч Премьер. «Спартак» добился второй подряд сухой крупной победы, обыграв «Рубин»

«Спартак» всухую разгромил соперника и во втором туре Кубка Париматч Премьер. На этот раз неудачно сыграл «Рубин».

На следующей неделе «Рубин» и «Спартак» сыграют в первом туре РПЛ.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Химками». Для победы в турнире в этой встрече очки москвичам могут и не понадобиться.

Кубок Париматч Премьер. 2-й тур

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Мозес, 10 (с пенальти); 0:2 – Соболев, 55; 0:3 – Зобнин, 57; 0:4 – Джикия, 64.