Кубок Париматч Премьер. «Спартак» добился второй подряд сухой крупной победы, обыграв «Рубин»

Пока все идет отлично. Главное есть игра и желание показать красивый футбол. В обороне без грубых ошибок. Рассказов не портит игру, провел матч грамотно, прикрыл опасного Хвичу. Селихов готов играть в основном составе и хотя работы большой у него было, те редкие моменты, которые возникали у ворот Спартака он отыграл уверенно. Заметно прибавил Умяров. В его действиях появилась уверенность, которой ему не хватало раньше. Мозес вообще бесподобен. Трудно даже назвать игрока,выпадавшего из игры.
Приятно еще и то что игра в 4 защитника не потеряла стройности в игре.
«Спартак» всухую разгромил соперника и во втором туре Кубка Париматч Премьер. На этот раз неудачно сыграл «Рубин».
На следующей неделе «Рубин» и «Спартак» сыграют в первом туре РПЛ.
В следующем туре «Спартак» сыграет с «Химками». Для победы в турнире в этой встрече очки москвичам могут и не понадобиться.
Кубок Париматч Премьер. 2-й тур
Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Мозес, 10 (с пенальти); 0:2 – Соболев, 55; 0:3 – Зобнин, 57; 0:4 – Джикия, 64.