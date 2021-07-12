Манчини: «Мне жаль сборную Англии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился эмоциями после победы в финале Евро-2020.

Итальянцы обыграли Англию в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.

Для Италии это второй титул чемпиона Европы в истории.

«То, что все это возможно, в определенные более ранние моменты невозможно было и представить. Но парни проявили себя просто чудесно. У меня нет слов, чтобы описать все это. Это чудесный коллектив.

Позади сложный матч, который стал еще более трудным из-за быстрого пропущенного гола. Но если не считать самого начального отрезка, мы сегодня доминировали на поле.

В серии пенальти необходима частичка удачи. Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела чудесный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и далее.

А сейчас же мы очень счастливы за всех итальянцев. Просто нет слов!» – сказал Манчини.