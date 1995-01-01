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    Манчини: «Мне жаль сборную Англии»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился эмоциями после победы в финале Евро-2020.

    • Итальянцы обыграли Англию в серии пенальти.
    • Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.
    • Для Италии это второй титул чемпиона Европы в истории.

    «То, что все это возможно, в определенные более ранние моменты невозможно было и представить. Но парни проявили себя просто чудесно. У меня нет слов, чтобы описать все это. Это чудесный коллектив.

    Позади сложный матч, который стал еще более трудным из-за быстрого пропущенного гола. Но если не считать самого начального отрезка, мы сегодня доминировали на поле.

    В серии пенальти необходима частичка удачи. Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела чудесный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и далее.

    А сейчас же мы очень счастливы за всех итальянцев. Просто нет слов!» – сказал Манчини.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13500

      Garrincha58 20 минут назад

      Манчини теперь великий тренер, а Дзюба как был игрочишко так и на пенсию уйдёт игрочилой..... а говорил кто тут тренер????

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      Рейтинг: +5353

      Fusballer 30 минут назад

      Жаль некоторых игроков. А в целом по заслугам получили.

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