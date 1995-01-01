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    Семин: «Могу сейчас работать в Европе, почему нет? Согласился бы на Сегунду, Серию В»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин готов продолжать карьеру. Он не против переехать в Европу.

    «В последние два года мне поступали предложения о работе. Не согласился, потому еще не определился, чего я хочу. Речь шла о клубах и из России, и из-за рубежа.

    Я бы мог сейчас работать в Европе, почему нет? Проблема в языке. В плане менталитета проблем не вижу. Я бы согласился работать в невысшем дивизионе топ-5 чемпионатов Европы. В Серии В или Сегунде.

    Если больше не буду тренировать, то ничего страшного. Будем ходить на мероприятия, которые связаны с футболом. Смотреть новые страны, путешествовать. Будем помогать детям, ходить на турниры детских домов», – сказал Семин.

    • 74-летний Семин не работает с прошлого года.
    • С «Локомотивом» он трижды выигрывал РПЛ.
    • Семин рассказал, как вкладывал в «Локомотив» собственные деньги.

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    Источник: ютуб-канал «Sports.ru Интервью»

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