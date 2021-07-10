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  • 28 игроков вошли в итоговую заявку «Спартака» на «Кубок Париматч Премьер»

28 игроков вошли в итоговую заявку «Спартака» на «Кубок Париматч Премьер»

10 июля 2021, 16:33
9

«Спартак» объявил итоговую заявку для участия в предсезонном турнире «Кубок Париматч Премьер».

В состав вошли 28 футболистов:

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Артeм Ребров;

Защитники: Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Лукас Айртон, Илья Кутепов, Илья Гапонов, Руслан Литвинов, Андрей Ещенко, Николай Рассказов;

Полузащитники: Виктор Мозес, Роман Зобнин, Алекс Крал, Квинси Промес, Зелимхан Бакаев, Артeм Тимофеев, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Максим Глушенков;

Нападающие: Александр Соболев, Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

  • Участники турнира – «Спартак», «Сочи», «Рубин» и «Химки».
  • Московская команда проведет все матчи на домашней «Открытие Банк Арене».

Источник: Официальный твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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kosmonaft
1625925355
кому вообще нах нужен этот кубок пари матч после таких игр в еврокубках и игры сборной на чемпионат смотреть не охота уж это дерьмо подавно
Ответить
Боцман59rus
1625927851
где Понсик?
Ответить
АртурZaСМ
1625934072
Понсе, Маслов?
Ответить
alefreddy
1625942524
Понсе в Олимпийской сборной
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