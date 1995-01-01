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    28 игроков вошли в итоговую заявку «Спартака» на «Кубок Париматч Премьер»

    «Спартак» объявил итоговую заявку для участия в предсезонном турнире «Кубок Париматч Премьер».

    В состав вошли 28 футболистов:

    Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Артeм Ребров;

    Защитники: Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Лукас Айртон, Илья Кутепов, Илья Гапонов, Руслан Литвинов, Андрей Ещенко, Николай Рассказов;

    Полузащитники: Виктор Мозес, Роман Зобнин, Алекс Крал, Квинси Промес, Зелимхан Бакаев, Артeм Тимофеев, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Максим Глушенков;

    Нападающие: Александр Соболев, Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

    • Участники турнира – «Спартак», «Сочи», «Рубин» и «Химки».
    • Московская команда проведет все матчи на домашней «Открытие Банк Арене».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +23803

      Боцман59rus 53 минуты назад

      где Понсик?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27236

      VVM1964 > Боцман59rus 5 минут назад

      Да , тоже задал себе этот вопрос .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +708

      kosmonaft 1 час назад

      кому вообще нах нужен этот кубок пари матч после таких игр в еврокубках и игры сборной на чемпионат смотреть не охота уж это дерьмо подавно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23803

      Боцман59rus > kosmonaft 49 минут назад

      - кроме болельщиков этих команд никому, обычная предсезонка, в первый раз чтоль)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +27236

      VVM1964 > kosmonaft 5 минут назад

      Не смотри ... - обычный предсезонный тренировочный турнир .

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