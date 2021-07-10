28 игроков вошли в итоговую заявку «Спартака» на «Кубок Париматч Премьер»

«Спартак» объявил итоговую заявку для участия в предсезонном турнире «Кубок Париматч Премьер».
В состав вошли 28 футболистов:
Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Артeм Ребров;
Защитники: Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Лукас Айртон, Илья Кутепов, Илья Гапонов, Руслан Литвинов, Андрей Ещенко, Николай Рассказов;
Полузащитники: Виктор Мозес, Роман Зобнин, Алекс Крал, Квинси Промес, Зелимхан Бакаев, Артeм Тимофеев, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Максим Глушенков;
Нападающие: Александр Соболев, Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Педро Роша.
- Участники турнира – «Спартак», «Сочи», «Рубин» и «Химки».
- Московская команда проведет все матчи на домашней «Открытие Банк Арене».
Источник: Официальный твиттер «Спартака»