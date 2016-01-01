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    Гончаренко – о Черчесове: «Я всегда огорчен, когда увольняют тренеров»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказало своем отношении к уходу Станислава Черчесова из сборной России.

    «Я всегда огорчен, когда увольняют тренеров. Знаю сам, насколько это тяжело все дается: и добиться результата, и чтобы футболисты развивались, и общение постоянно с руководством. Масса нюансов, которые надо учитывать.

    Если у тебя есть какие-то договоренности и они где-то в какой-то мере не соблюдаются, и тебя увольняют... То есть масса факторов, я сейчас ни на кого не намекаю. Просто говорю, какие ситуации могут быть. Поэтому я всегда с сожалением отношусь, когда тренеров увольняют.

    Единственное, что надо тренеру тоже оценивать – не пошел ли ты с горы. Может быть, ты забрался на пик и идешь вниз. Тогда уже, наверное, ты должен сам это в первую очередь понимать», – сказал Гончаренко.

    • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
    • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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    Источник: Ютуб-канал Вадима Лукомского

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