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  • Гончаренко – о Черчесове: «Я всегда огорчен, когда увольняют тренеров»

Гончаренко – о Черчесове: «Я всегда огорчен, когда увольняют тренеров»

9 июля 2021, 18:18
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказало своем отношении к уходу Станислава Черчесова из сборной России.

«Я всегда огорчен, когда увольняют тренеров. Знаю сам, насколько это тяжело все дается: и добиться результата, и чтобы футболисты развивались, и общение постоянно с руководством. Масса нюансов, которые надо учитывать.

Если у тебя есть какие-то договоренности и они где-то в какой-то мере не соблюдаются, и тебя увольняют... То есть масса факторов, я сейчас ни на кого не намекаю. Просто говорю, какие ситуации могут быть. Поэтому я всегда с сожалением отношусь, когда тренеров увольняют.

Единственное, что надо тренеру тоже оценивать – не пошел ли ты с горы. Может быть, ты забрался на пик и идешь вниз. Тогда уже, наверное, ты должен сам это в первую очередь понимать», – сказал Гончаренко.

  • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года.
  • Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

Источник: Ютуб-канал Вадима Лукомского
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Черчесов Станислав Гончаренко Виктор
Комментарии (1)
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житель СПб
1625857736
Но и тренер должен давать результат - если не спортивный, то хотя бы по качеству игры.
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