Гончаренко – о Черчесове: «Я всегда огорчен, когда увольняют тренеров»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказало своем отношении к уходу Станислава Черчесова из сборной России.

«Я всегда огорчен, когда увольняют тренеров. Знаю сам, насколько это тяжело все дается: и добиться результата, и чтобы футболисты развивались, и общение постоянно с руководством. Масса нюансов, которые надо учитывать.

Если у тебя есть какие-то договоренности и они где-то в какой-то мере не соблюдаются, и тебя увольняют... То есть масса факторов, я сейчас ни на кого не намекаю. Просто говорю, какие ситуации могут быть. Поэтому я всегда с сожалением отношусь, когда тренеров увольняют.

Единственное, что надо тренеру тоже оценивать – не пошел ли ты с горы. Может быть, ты забрался на пик и идешь вниз. Тогда уже, наверное, ты должен сам это в первую очередь понимать», – сказал Гончаренко.