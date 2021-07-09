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    Быковский: «Переход в «Спартак» – большой шаг в карьере. Главная цель – стать основным игроком молодежного состава»

    Новичок «Спартака» Артем Быковский прокомментировал свой переход в московский клуб.

    «Очень рад, что меня пригласили «Спартак». Для меня переход в такой клуб – это большой шаг в карьере. Счастлив, что все так сложилось.

    Сейчас для меня главная цель – освоиться в новом коллективе, стать основным игроком молодежного состава, играть, забивать и приносить пользу клубу.», – сказал 17-летний футболист.

    • Быковский перешел в «Спартак» из «Мастер-Сатурна», заключив контракт на 3 года.
    • В прошлом сезоне он забил 28 голов в 24 матчах ЮФЛ-2.
    • Нападающий привлекается в юношескую сборную России (U-17).

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8855

      NewLife 1 час назад

      Успехов в великом клубе !!

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