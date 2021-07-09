Быковский: «Переход в «Спартак» – большой шаг в карьере. Главная цель – стать основным игроком молодежного состава»

Новичок «Спартака» Артем Быковский прокомментировал свой переход в московский клуб.
«Очень рад, что меня пригласили «Спартак». Для меня переход в такой клуб – это большой шаг в карьере. Счастлив, что все так сложилось.
Сейчас для меня главная цель – освоиться в новом коллективе, стать основным игроком молодежного состава, играть, забивать и приносить пользу клубу.», – сказал 17-летний футболист.
- Быковский перешел в «Спартак» из «Мастер-Сатурна», заключив контракт на 3 года.
- В прошлом сезоне он забил 28 голов в 24 матчах ЮФЛ-2.
- Нападающий привлекается в юношескую сборную России (U-17).
Источник: Официальный сайт «Спартака»