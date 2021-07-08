Матыцин – об отставке Черчесова: «Всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
«Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за пять лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года – тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов.
Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены. Наша общая цель – чтобы у России была сильная сборная по футболу. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе.
Надо внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объeмы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами.
Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная команда является одним из главных звеньев», – сказал Матыцин.
- Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
- Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.