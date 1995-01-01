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    Матыцин – об отставке Черчесова: «Всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены»

    Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

    «Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за пять лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года – тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов.

    Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены. Наша общая цель – чтобы у России была сильная сборная по футболу. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе.

    Надо внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объeмы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами.

    Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная команда является одним из главных звеньев», – сказал Матыцин.

    • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1434

      lek! 3 минуты назад

      После каждого провала слышим эти слова про перемены , Мы чемпионы по переменам ))))

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      Рейтинг: +704

      Lilipyt 20 минут назад

      Жаль что полномасштабные перемены не в руководстве... По факту если бы Путин на прессконференции не вызыскался по этому поводу, то ни чего не произошло бы. В РФС говорили до этого, что не планируют менять тренера, а тут зассали и убрали тренера лишь бы их это не коснулось.

      0
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      Рейтинг: +6666

      Cleaner 29 минут назад

      Отставка Черчесова не означает ПЕРЕМЕН в футболе. Все, кто у Черчесова был "крышей" так на своих местах и останутся...(

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      Рейтинг: +1788

      kvm 33 минуты назад

      сверху дали отмашку и...понеслось говно по трубам

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