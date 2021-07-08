Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Матыцин – об отставке Черчесова: «Всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены»

Матыцин – об отставке Черчесова: «Всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены»

8 июля 2021, 19:22
9

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Хочу поблагодарить Станислава Черчесова и весь тренерский штаб сборной России по футболу за пять лет работы. Все мы помним успешное выступление команды на домашнем чемпионате мира 2018 года – тогда вся страна гордилась игрой российских футболистов.

Но сейчас всем очевидно, что настал момент, когда российскому футболу нужны перемены. Наша общая цель – чтобы у России была сильная сборная по футболу. Для этого необходимо провести комплексный анализ проблем, накопившихся в российском футболе.

Надо внимательно проанализировать всю систему работы: подготовку кадров, принципы и объeмы финансирования в футболе, лимит на легионеров, работу системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействие с профессиональными клубами.

Необходимо сформировать комплекс мер по созданию эффективной национальной системы развития футбола, где сборная команда является одним из главных звеньев», – сказал Матыцин.

  • Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1625762439
сверху дали отмашку и...понеслось говно по трубам
Ответить
Lilipyt
1625763199
Жаль что полномасштабные перемены не в руководстве... По факту если бы Путин на прессконференции не вызыскался по этому поводу, то ни чего не произошло бы. В РФС говорили до этого, что не планируют менять тренера, а тут зассали и убрали тренера лишь бы их это не коснулось.
Ответить
lek!
1625764215
После каждого провала слышим эти слова про перемены , Мы чемпионы по переменам ))))
Ответить
general.lizyukov
1625770851
Не прошло и три года, ка кдо вас дошло.
Ответить
artyomr57erm
1625776984
Секрет мужского успеха почти бесплатно! Пройди курс и стань хозяином своей жизни, не упусти шанс стать успешным ----->>>> https://mobz.cc/xoaf
Ответить
Князев
1625781331
Назначение чабана на пост главного тренера сборной было ошибкой. Я это говорил ещё тогда, когда его назначали.
Ответить
maygli
1625781523
За успехи скорее Акинфеева надо благодарить , а не Черчесова. Акинфеев потому и ушел из сборной когда увидел тренерский тупизм Черчесова и не захотел позориться. Молодец. Команда за пять лет только деградировала с каждым годом и никакой вратарь такую игру тупую не спасёт. А с "усачём" мы натерпелись позора и в ЛН и КК и на ЧЕ столько, сколь не было за все предыдущие до него года. Самый худший тренер сборной по всем показателям. За что благодарить? Спасибо за то, что ушёл? Так не добровольно, а ещё и сопротивлялся до последнего. Тьфу на него.
Ответить
Главные новости
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
2
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
14
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
29
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
13
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Все новости
Все новости
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
4
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
28
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
13
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
11
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
46
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
7
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
8
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
24
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+