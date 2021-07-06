Саутгейт: «Потеря Эриксена стала большим ударом для Дании, но они блестяще справились, поймали эмоциональную волну»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2020 с Данией.

«Конечно, потеря Эриксена стала для них большим ударом, да и вообще все, что произошло. Но они блестяще справились со всем этим. Думаю, что они поймали эмоциональную волну, их связь с болельщиками стала еще прочнее, и это может здорово им помочь.

На кону трофей, который мы ни разу не выигрывали. Дания побеждала на Евро, так что у нее статистика лучше, чем у нас. Мне кажется, что порой люди в нашей стране забывают об этом. Мы еще ни разу не были в финале, так что у наших игроков есть хорошая возможность добиться еще более значимого успеха», – сказал Саутгейт.