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    Саутгейт: «Потеря Эриксена стала большим ударом для Дании, но они блестяще справились, поймали эмоциональную волну»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2020 с Данией.

    «Конечно, потеря Эриксена стала для них большим ударом, да и вообще все, что произошло. Но они блестяще справились со всем этим. Думаю, что они поймали эмоциональную волну, их связь с болельщиками стала еще прочнее, и это может здорово им помочь.

    На кону трофей, который мы ни разу не выигрывали. Дания побеждала на Евро, так что у нее статистика лучше, чем у нас. Мне кажется, что порой люди в нашей стране забывают об этом. Мы еще ни разу не были в финале, так что у наших игроков есть хорошая возможность добиться еще более значимого успеха», – сказал Саутгейт.

    • Англия сыграет с Данией завтра, 7 июля.
    • Начало матча в Лондоне – в 22:00 мск.

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    Источник: сайт УЕФА

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