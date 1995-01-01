Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Обляков: «Надо уже показывать взрослую игру. Пора добиваться успеха, что-то выигрывать»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнение о своем прогрессе. Сегодня футболисту исполнилось 23 года.

    – Старый уже почти. Вроде недавно восемнадцать было, а тут 23. Возраст немаленький, уже пора добиваться успеха, что-то выигрывать.

    – Алексей Владимирович [Березуцкий] в кругу команды сказал, что ждет от тебя взрослой игры. Согласен?

    – На все сто. Надо уже показывать ее. Потихоньку иду к этому, что-то удается, но нужно еще больше прогрессировать. Все впереди.

    • Обляков играет за ЦСКА с 2018 года.
    • Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.
    • В прошлом году футболист вызывался в сборную России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:54
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87066
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru