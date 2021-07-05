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  • Обляков: «Надо уже показывать взрослую игру. Пора добиваться успеха, что-то выигрывать»

Обляков: «Надо уже показывать взрослую игру. Пора добиваться успеха, что-то выигрывать»

5 июля 2021, 19:54
4

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о своем прогрессе. Сегодня футболисту исполнилось 23 года.

– Старый уже почти. Вроде недавно восемнадцать было, а тут 23. Возраст немаленький, уже пора добиваться успеха, что-то выигрывать.

– Алексей Владимирович [Березуцкий] в кругу команды сказал, что ждет от тебя взрослой игры. Согласен?

– На все сто. Надо уже показывать ее. Потихоньку иду к этому, что-то удается, но нужно еще больше прогрессировать. Все впереди.

  • Обляков играет за ЦСКА с 2018 года.
  • Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.
  • В прошлом году футболист вызывался в сборную России.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Обляков Иван
Комментарии (4)
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Ellesar North
1625504292
подал голос, джиглипуф
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zra78
1625506657
Купи PS 5 и трофеи будут...:)
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Бухбух
1625510270
Когда мастерства маловато - добиться успеха или что-то выиграть нереально.
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Боцман59rus
1625517404
- если не заиграл к такому возрасту, без уважительной причины, травмы например, то пишиПропало. Видимо сами не особо одаренные, плюс тренера у нас Семаки, Черкесовы,Аленичевы, да Юраны с Парфеновыми, чему научат, хотя Алень с Сергеем поиграли будь здоров, но не дано. А Березуцкий вообще пиз9ец, его по полю за руки водили, показывали, где стоять и куда смотреть, когда он начинал, сомннааюсь сто он сам знает сто нужно делать и как этого добиться
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