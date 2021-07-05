Обляков: «Надо уже показывать взрослую игру. Пора добиваться успеха, что-то выигрывать»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о своем прогрессе. Сегодня футболисту исполнилось 23 года.

– Старый уже почти. Вроде недавно восемнадцать было, а тут 23. Возраст немаленький, уже пора добиваться успеха, что-то выигрывать.

– Алексей Владимирович [Березуцкий] в кругу команды сказал, что ждет от тебя взрослой игры. Согласен?

– На все сто. Надо уже показывать ее. Потихоньку иду к этому, что-то удается, но нужно еще больше прогрессировать. Все впереди.