Opta: у Италии согласно статистике наибольшие шансы выиграть Евро-2020

Сервис футбольной статистики Opta составил специальную модель, чтобы вычислить шансы полуфиналистов Евро-2020 на победу. Оказалось, что больше всех их у Италии – 39 процентов.
Модель учитывает множество статистических показателей – как индивидуальных, так и командных.
- В полуфинале Евро-2020 Италия сыграет против Испании (6 июля).
- Италия 1 раз выигрывала Евро.
- У Италии сейчас беспроигрышная серия из 32 матчей.
Opta: Англия имеет лучшие шансы на выход в финал среди всех четвертьфиналистов Евро-2020
Источник: твиттер Opta