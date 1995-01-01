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    Opta: у Италии согласно статистике наибольшие шансы выиграть Евро-2020

    Сервис футбольной статистики Opta составил специальную модель, чтобы вычислить шансы полуфиналистов Евро-2020 на победу. Оказалось, что больше всех их у Италии – 39 процентов.

    Модель учитывает множество статистических показателей – как индивидуальных, так и командных.

    • В полуфинале Евро-2020 Италия сыграет против Испании (6 июля).
    • Италия 1 раз выигрывала Евро.
    • У Италии сейчас беспроигрышная серия из 32 матчей.

    Opta: Англия имеет лучшие шансы на выход в финал среди всех четвертьфиналистов Евро-2020

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    Источник: твиттер Opta

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