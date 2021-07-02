Opta: Англия имеет лучшие шансы на выход в финал среди всех четвертьфиналистов Евро-2020

Сервис футбольной статистики Opta составил специальную модель, чтобы вычислить шансы четвертьфиналистов Евро-2020 на попадание финал. Оказалось, что больше всех их у Англии – 46,9 процента.
Модель учитывала множество статистических показателей – как индивидуальных, так и командных.
- В 1/4 финала Англия сыграет с Украиной.
- На Евро англичане не проходили дальше полуфинала.
- Финал Евро-2020 состоится 11 июля на лондонском «Уэмбли».
Англия не пропустила в первых 4 матчах Евро-2020. Это рекорд
Источник: твиттер OptaJoe