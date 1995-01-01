Черчесов – о Кокорине: «Из «Сочи» у него было больше шансов попасть в сборную, чем из «Фиорентины»

спрашивать нужно почему еще не свалил, а писаки про кокошу.
Какие спорт. журналисты, такой и тренер, большего не заслуживаем и пенсионеров из различных комитетов только вперед ногами вынесут, так и будут рассуждать дармоеды о лимите и воспитании молодежи.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции рассказал о шансах форварда «Фиорентины» Александра Кокорина получить вызов в национальную команду.
«Мы за Кокориным не следим, не знаем, где он находится. Из «Сочи» у него было больше шансов попасть в сборную России, чем из «Фиорентины», – сказал Черчесов.
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
- Игрок из-за травм пропустил 12 встреч.