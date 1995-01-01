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    Черчесов – о Кокорине: «Из «Сочи» у него было больше шансов попасть в сборную, чем из «Фиорентины»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции рассказал о шансах форварда «Фиорентины» Александра Кокорина получить вызов в национальную команду.

    «Мы за Кокориным не следим, не знаем, где он находится. Из «Сочи» у него было больше шансов попасть в сборную России, чем из «Фиорентины», – сказал Черчесов.

    • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
    • Игрок из-за травм пропустил 12 встреч.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +23653

      Боцман59rus 1 час назад

      спрашивать нужно почему еще не свалил, а писаки про кокошу.
      Какие спорт. журналисты, такой и тренер, большего не заслуживаем и пенсионеров из различных комитетов только вперед ногами вынесут, так и будут рассуждать дармоеды о лимите и воспитании молодежи.

      1
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      Рейтинг: +23844

      silver29 1 час назад

      черчесов произнес фразу "на войне как на войне", интересно он ее в оригинале сможет повторить ? Если да, то поймет и это "Revenons a nos moutons".

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      Рейтинг: +822

      Enter2006 > silver29 1 час назад

      Он это сможет повторить только (наберите в ютуб):

      Глупая ошибка Черчесова, Спартак - Валенсия 0:3
      или ещё один ролик:
      Цирковой номер Станислава Черчесова (1994)

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      Рейтинг: +674

      Vepras > silver29 1 час назад

      ++++, )))) очень тонко, он такой юмор не способен понять

      0
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      Рейтинг: +323

      Октавиус 1 час назад

      Стас - блестящий мотиватор. Теперь пацаны ещё сильнее будут хотеть Европу покорить...

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