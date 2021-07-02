Черчесов – о Кокорине: «Из «Сочи» у него было больше шансов попасть в сборную, чем из «Фиорентины»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции рассказал о шансах форварда «Фиорентины» Александра Кокорина получить вызов в национальную команду.
«Мы за Кокориным не следим, не знаем, где он находится. Из «Сочи» у него было больше шансов попасть в сборную России, чем из «Фиорентины», – сказал Черчесов.
- В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
- Игрок из-за травм пропустил 12 встреч.
Источник: «Матч ТВ»