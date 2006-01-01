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    Черчесов – о словах Путина: «Он говорил ровно о том, о чем и я»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции прокомментировал слова президента страны Владимира Путина.

    Ранее глава государства говорил о возможных кадровых изменениях в национальной команде после вылета с Евро-2020.

    «Переводя на русский, это значит: надо выслушать, обсудить с теми, кто что-то не доделал, принять решение. Нужно сесть, подумать и принять решение. Ровно то, о чем я сказал», – заявил Черчесов.

    • Контракт тренера с РФС рассчитан до конца 2022 года.
    • Черчесов возглавляет сборную почти 5 лет.
    • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +822

      Enter2006 54 минуты назад

      Переводись в Единую Россию )) Ты уже чинуша а не тренер. Уже подлизывать научился. Будет "русский Кличко", судя по оборотам речи! )

      2
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      Рейтинг: +3129

      Axe111 1 час назад

      Это не тренер!!!!!!! ТИПИЧНЫЙ ЧИНУШ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +20762

      bset 1 час назад

      Газзаев Путину: "У меня такое же мнение, как и у Вас"

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +822

      Enter2006 > bset 42 минуты назад

      ))) "А сегодня в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать."

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      Рейтинг: +4801

      maygli 1 час назад

      Это он сам с собой, что ли собирается посидеть , поговорить, сам себя выслушать и принять решение.

      2
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      Рейтинг: +11641

      ВетеR 1 час назад

      Чабан, ты тренер без совести и чести

      2
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      Рейтинг: +2943

      neveldomha 1 час назад

      Сесть, подумать и принять решение. Надо у Кокорина спросить, помогло ему это лили нет?

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