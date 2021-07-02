Черчесов – о словах Путина: «Он говорил ровно о том, о чем и я»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции прокомментировал слова президента страны Владимира Путина.
Ранее глава государства говорил о возможных кадровых изменениях в национальной команде после вылета с Евро-2020.
«Переводя на русский, это значит: надо выслушать, обсудить с теми, кто что-то не доделал, принять решение. Нужно сесть, подумать и принять решение. Ровно то, о чем я сказал», – заявил Черчесов.
- Контракт тренера с РФС рассчитан до конца 2022 года.
- Черчесов возглавляет сборную почти 5 лет.
- На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
Источник: «Матч ТВ»