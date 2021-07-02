Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов – о словах Путина: «Он говорил ровно о том, о чем и я»

Черчесов – о словах Путина: «Он говорил ровно о том, о чем и я»

2 июля 2021, 15:48
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции прокомментировал слова президента страны Владимира Путина.

Ранее глава государства говорил о возможных кадровых изменениях в национальной команде после вылета с Евро-2020.

«Переводя на русский, это значит: надо выслушать, обсудить с теми, кто что-то не доделал, принять решение. Нужно сесть, подумать и принять решение. Ровно то, о чем я сказал», – заявил Черчесов.

  • Контракт тренера с РФС рассчитан до конца 2022 года.
  • Черчесов возглавляет сборную почти 5 лет.
  • На Евро-2020 россияне заняли последнее место в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Путин Владимир
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neveldomha
1625230280
Сесть, подумать и принять решение. Надо у Кокорина спросить, помогло ему это лили нет?
Ответить
ВетеR
1625231457
Чабан, ты тренер без совести и чести
Ответить
maygli
1625232088
Это он сам с собой, что ли собирается посидеть , поговорить, сам себя выслушать и принять решение.
Ответить
Axe111
1625233093
Это не тренер!!!!!!! ТИПИЧНЫЙ ЧИНУШ
Ответить
Enter2006
1625233478
Переводись в Единую Россию )) Ты уже чинуша а не тренер. Уже подлизывать научился. Будет "русский Кличко", судя по оборотам речи! )
Ответить
paracetamol
1625237529
Сталин базовый клуб сборной ЦСКА разогнал за проигрыш югославам, хорошо в лагеря не отправил. А тут эта лысая козявка думает, что его будут спрашивать?
Ответить
Патронташ
1625239357
Галантерейщик и кардинал-это сила!
Ответить
амани
1625241602
теперь понятно . останется лизнул и остался ..такие привычки у путиноидов.....на мнение болельщиков нас рать
Ответить
Plyash
1625244966
Чабан величайший тупой словоблуд,пол дня в телефон смотрел,что там Путин вещал,и сравнил его с собой."Государев" человек,фуфло горное...
Ответить
VVM1964
1625252114
Да чего там - Путин просто украл твою мысль ))
Ответить
Главные новости
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
7
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
19
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
5
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
Все новости
Все новости
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
1
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
11
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
45
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
7
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
22
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+