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    Черчесов – о возвращении в «Спартак»: «Не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Зачем четырeх детей без мамы оставлять?»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции сообщил, что не собирается возвращаться в «Спартак».

    «Нет, я не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Зачем? Четырeх детей без мамы оставлять?

    Я не слежу за словами Заремы, но когда тебе присылают, что в «Спартак» Черчесов попадeт через мой труп...

    Спасибо Ксении Собчак, что она сняла эту передачу, что я узнал, почему меня не любят», – сказал Черчесов.

    • Ранее Зарема писала: «Черчесов в «Спартаке»? Только через мой труп».
    • Он возглавлял московскую команду с 2007-го по 2008-й год.
    • Салихова – супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии13
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      Рейтинг: +822

      Enter2006 1 час назад

      Черчесов, иди в Единую Россию, там таких как ты уважают, и "государственная должность" останется ))) Или разводи рыб дальше. А футбол вообще оставь.

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      Рейтинг: +23653

      Боцман59rus 1 час назад

      - в Спартаке тебе чабан даже мячики подавать не вариант.
      В подземной стоянке, заведовать шлакбаумом, твой потолок

      0
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      Рейтинг: +6491

      Cleaner 1 час назад

      Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В друзьях у Стаса - Собчак...

      0
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      Рейтинг: +323

      Октавиус 1 час назад

      Наверное, единственный более-менее вменяемый ответ с долей юмора. Наверное, готовился заранее)

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      Рейтинг: +1756

      kvm 1 час назад

      ТП подставила к заднице вентилятор...

      1
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      Рейтинг: +3369

      Semenycch 1 час назад

      Разве эта горе-мать сможет воспитать нормальных граждан России?

      0
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      Рейтинг: +370

      kan85 > Semenycch 1 час назад

      Таких горе-отцов как ты нужно отправлять на принудительную к.а.с.т.р.а.ц.и.ю чтоб не размножались.

      5
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      Рейтинг: +6491

      Cleaner 1 час назад

      Вот дурень этот Черчесов. Этим комментарием он дно пробил! Казалось, что ниже уже некуда падать, а нет, оказалось, что есть...(

      4
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      Рейтинг: +5131

      mamba9090909 > Cleaner 1 час назад

      Оракулы советуют - Достигнув дна, прислушайся, вдруг снизу постучат.

      0
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      Рейтинг: +370

      kan85 1 час назад

      Жди ответочку Стас.

      3
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      Рейтинг: +23844

      silver29 2 часа назад

      Мели Емеля, твоя неделя (((( Ждем ехидной ответки от Заремы. В Кащенко сегодня все аплодируют стоя и просят поставить на бис его речь , со словами "мы не одни".

      7
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      Рейтинг: +5065

      Fusballer > silver29 1 час назад

      Она написала, что удалит аккаунт.

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      Рейтинг: +23844

      silver29 > Fusballer 1 час назад

      Она ему напишет в личку "Стас, я беременна" и пяток сердечек прилепит )))

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