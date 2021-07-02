Черчесов – о возвращении в «Спартак»: «Не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Зачем четырeх детей без мамы оставлять?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции сообщил, что не собирается возвращаться в «Спартак».

«Нет, я не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Зачем? Четырeх детей без мамы оставлять?

Я не слежу за словами Заремы, но когда тебе присылают, что в «Спартак» Черчесов попадeт через мой труп...

Спасибо Ксении Собчак, что она сняла эту передачу, что я узнал, почему меня не любят», – сказал Черчесов.