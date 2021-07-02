Черчесов – о возвращении в «Спартак»: «Не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Зачем четырeх детей без мамы оставлять?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции сообщил, что не собирается возвращаться в «Спартак».
«Нет, я не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Зачем? Четырeх детей без мамы оставлять?
Я не слежу за словами Заремы, но когда тебе присылают, что в «Спартак» Черчесов попадeт через мой труп...
Спасибо Ксении Собчак, что она сняла эту передачу, что я узнал, почему меня не любят», – сказал Черчесов.
- Ранее Зарема писала: «Черчесов в «Спартаке»? Только через мой труп».
- Он возглавлял московскую команду с 2007-го по 2008-й год.
- Салихова – супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Источник: «Матч ТВ»