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  • Реднапп поддержал идею ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Реднапп поддержал идею ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

1 июля 2021, 10:59
22

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

– Что помешало России добраться хотя бы до плей-офф [Евро-2020]?

– Я не знаю. Вам нужно сделать так, чтобы молодые футболисты получали хорошее спортивное образование и спокойно переходили во взрослый футбол. Развивайте молодежь!

У Шотландии была похожая проблема в последние годы: она не поставляла хороших юных игроков, но в этом году сборная вернулась на чемпионат Европы. Россия должна пойти по такому же пути. Может быть, нужно поменять правила, чтобы российские игроки в клубах получали больше времени.

– У нас как раз сейчас обсуждают лимит на легионеров в РПЛ. Ходят слухи, что его хотят ужесточить.

– Хорошая идея! Тогда российские футболисты будут чаще играть. Какой сейчас лимит?

– Восемь иностранных игроков в заявке.

– Нужно сократить их количество до четырех. Дайте шанс молодым российским игрокам выходить на поле, набираться опыта.

– Но в английской Премьер-лиге вообще нет лимита.

– Но у нас и нет нехватки молодых талантов. И наши юные игроки свободно уезжают за рубеж – к примеру, Санчо и Беллингем в дортмундской «Боруссии». Нужно давать молодым футболистам играть, только так они развиваются.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Реднапп Гарри
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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GammiD
1625127067
Нужно сократить их количество до четырех. Дайте шанс молодым российским игрокам выходить на поле, набираться опыта. АГА блээээ!!! Все не так будет, будет Жирков и прочие пенсионеры до 50 лет играть... Паспортисты будут рвать жирные контракты, а агентская мафия процветать!
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tilvan
1625127667
При ужесточении лимита необходим и потолок зарплат. Игроки избалованы деньгами, играют в полсилы. Отсюда и плохие результаты в еврокубках и сборных.
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Derzkiy1
1625128637
спасение будет убрать лимит! Тут дело не в сборной, а в клубе! По мне лучше, что бы мы в лч и ле играли лучше, чем в сборной
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житель СПб
1625129230
Сам себе противоречит! В Англии нет лимита, но у них молодых талантов много?! А откуда они тогда берутся, не подумал? Надо лимит отменять. Года на 2-3 хотя бы. И одновременно ввести потолок зарплат - хорошие игроки сами тогда к нам не поедут. А с средними - пожалуйста, конкурируйте! Или уезжайте в другие страны в лиги нижнего уровня за совсем скромные деньги. Нет, нам миллионы подавай... Реднапп совершенно не владеет обстановкой в России, но берется давать советы. Был о нем лучшего мнения.
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Garrincha58
1625129275
три причины по которой русские игроки так плохо играют и развиваются это лень, алчность и отсутствие амбиций у каждого в голове зачем мне пыжится и куда то ехать мне и на Руси хорошо (типа хорошо в гостях, а дома лучше)
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vladimir-7
1625131041
Надо сделать две вещи: 1. Убрать лимит на легионеров и пусть наши игроки воочию учатся играть; 2. Одновременно с п.1 снизить зарплаты игрокам, чтобы "игра" в клубах медом не казалась. Вот тогда и увидим результат. Что касается молодежных, юношеских и детских команд, то необходимо усилить работу с ними и повысить ответственность тренеров за набор и подготовку игроков. Если рассматривать эту проблему шире, то надо усилить работу по подготовке тренеров и судей на профессиональную пригодность.
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САДЫЧОК
1625133911
Надо полностью отменить лимит ! Реднэпп , далёк от наших реалий !
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BRO_football
1625134567
И что же даст ужесточение лимита? Ещё большие суммы в контрактах российских футболистов и ещё меньшее желание уезжать в Европу, где за те же деньги надо пахать намного сильнее, чем в России? Отсутствие конкуренции, ведь зачем вообще стараться играть в футбол, если место в команде тебе гарантировано имеющимся лимитом? Вот это всё поможет сборной России стать лучше?
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Hektor 84
1625151088
Ну да и тем самым взвинтить цены на российских криножек и их зарплаты до небес!!!
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За Московский ЦСКА
1625160570
Что несет этот чувак? Лимит - это главный враг наших футболистов. Ужесточить лимит можно, но только в одном случае. Потолок зарплат 40000 руб. Тогда они будут из кожи лезть, играть так,что бы уехать за границу. Что бы их увидели. Да, может быть мы соберем лет через 5-10 хорошую сборную, но клубный футбол ни чего хорошего от этого не ждет.
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