Реднапп поддержал идею ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

– Что помешало России добраться хотя бы до плей-офф [Евро-2020]?

– Я не знаю. Вам нужно сделать так, чтобы молодые футболисты получали хорошее спортивное образование и спокойно переходили во взрослый футбол. Развивайте молодежь!

У Шотландии была похожая проблема в последние годы: она не поставляла хороших юных игроков, но в этом году сборная вернулась на чемпионат Европы. Россия должна пойти по такому же пути. Может быть, нужно поменять правила, чтобы российские игроки в клубах получали больше времени.

– У нас как раз сейчас обсуждают лимит на легионеров в РПЛ. Ходят слухи, что его хотят ужесточить.

– Хорошая идея! Тогда российские футболисты будут чаще играть. Какой сейчас лимит?

– Восемь иностранных игроков в заявке.

– Нужно сократить их количество до четырех. Дайте шанс молодым российским игрокам выходить на поле, набираться опыта.

– Но в английской Премьер-лиге вообще нет лимита.

– Но у нас и нет нехватки молодых талантов. И наши юные игроки свободно уезжают за рубеж – к примеру, Санчо и Беллингем в дортмундской «Боруссии». Нужно давать молодым футболистам играть, только так они развиваются.