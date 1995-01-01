Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Реднапп поддержал идею ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

    – Что помешало России добраться хотя бы до плей-офф [Евро-2020]?

    – Я не знаю. Вам нужно сделать так, чтобы молодые футболисты получали хорошее спортивное образование и спокойно переходили во взрослый футбол. Развивайте молодежь!

    У Шотландии была похожая проблема в последние годы: она не поставляла хороших юных игроков, но в этом году сборная вернулась на чемпионат Европы. Россия должна пойти по такому же пути. Может быть, нужно поменять правила, чтобы российские игроки в клубах получали больше времени.

    – У нас как раз сейчас обсуждают лимит на легионеров в РПЛ. Ходят слухи, что его хотят ужесточить.

    – Хорошая идея! Тогда российские футболисты будут чаще играть. Какой сейчас лимит?

    – Восемь иностранных игроков в заявке.

    – Нужно сократить их количество до четырех. Дайте шанс молодым российским игрокам выходить на поле, набираться опыта.

    – Но в английской Премьер-лиге вообще нет лимита.

    – Но у нас и нет нехватки молодых талантов. И наши юные игроки свободно уезжают за рубеж – к примеру, Санчо и Беллингем в дортмундской «Боруссии». Нужно давать молодым футболистам играть, только так они развиваются.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:59
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +458

      99-й 12 минут назад

      Нашли кого спросить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6446

      Cleaner 23 минуты назад

      Разговоры про ЛИМИТ - это увод от главной беды нашего футбола - коррупции. Коррупция - вот причина всех бед в России. Все продается и покупается. Убрать коррупцию и лет через пять наш футбол будет лучшим в мире. Как и экономика.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2103

      Чермындыр > Cleaner 1 минуту назад

      Как ты ее уберешь? Даже в Китае, где за коррупцию расстреливают, чиновники воруют. Когда есть откуда украсть, а Россия очень богатая страна, всегда найдутся те, кто воспользуется такой возможностью

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      NewLife 24 минуты назад

      Гарри Реднапп хочет, чтобы его выбрали в исполком РФС для полного комплекта маразматиков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10057

      BRO_football 28 минут назад

      И что же даст ужесточение лимита? Ещё большие суммы в контрактах российских футболистов и ещё меньшее желание уезжать в Европу, где за те же деньги надо пахать намного сильнее, чем в России? Отсутствие конкуренции, ведь зачем вообще стараться играть в футбол, если место в команде тебе гарантировано имеющимся лимитом?
      Вот это всё поможет сборной России стать лучше?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7638

      САДЫЧОК 39 минут назад

      Надо полностью отменить лимит ! Реднэпп , далёк от наших реалий !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4742

      Давид59 39 минут назад

      Как всё просто!!! Ужесточить лимит и молодёжь тут же заиграет!!! Хрен вам! Богатые клубы скупят всех лучших россиян и никакой молодёжи всё равно в составе не будет. Мы это уже проходили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      NewLife 1 час назад

      Зачем синит-экспресс приволок этого старого маразматика в качестве эксперта по РПЛ ? Агенты подкинули спонсорскую помощь ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18804

      vladimir-7 1 час назад

      Надо сделать две вещи: 1. Убрать лимит на легионеров и пусть наши
      игроки воочию учатся играть; 2. Одновременно с п.1 снизить
      зарплаты игрокам, чтобы "игра" в клубах медом не казалась. Вот тогда и увидим результат. Что касается молодежных, юношеских и детских команд, то необходимо усилить работу с ними и повысить ответственность тренеров за набор и подготовку игроков. Если рассматривать эту проблему шире, то надо усилить работу по подготовке тренеров и судей на профессиональную пригодность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7061

      Alekxei Z. 1 час назад

      ПРи чём здесь Реднапп, унас своих старпёров в тех.комитете хоть попой ешь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13340

      Garrincha58 1 час назад

      три причины по которой русские игроки так плохо играют и развиваются это лень, алчность и отсутствие амбиций у каждого в голове зачем мне пыжится и куда то ехать мне и на Руси хорошо (типа хорошо в гостях, а дома лучше)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86939
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66636
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru