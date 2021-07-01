Реднапп поддержал идею ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.
– Что помешало России добраться хотя бы до плей-офф [Евро-2020]?
– Я не знаю. Вам нужно сделать так, чтобы молодые футболисты получали хорошее спортивное образование и спокойно переходили во взрослый футбол. Развивайте молодежь!
У Шотландии была похожая проблема в последние годы: она не поставляла хороших юных игроков, но в этом году сборная вернулась на чемпионат Европы. Россия должна пойти по такому же пути. Может быть, нужно поменять правила, чтобы российские игроки в клубах получали больше времени.
– У нас как раз сейчас обсуждают лимит на легионеров в РПЛ. Ходят слухи, что его хотят ужесточить.
– Хорошая идея! Тогда российские футболисты будут чаще играть. Какой сейчас лимит?
– Восемь иностранных игроков в заявке.
– Нужно сократить их количество до четырех. Дайте шанс молодым российским игрокам выходить на поле, набираться опыта.
– Но в английской Премьер-лиге вообще нет лимита.
– Но у нас и нет нехватки молодых талантов. И наши юные игроки свободно уезжают за рубеж – к примеру, Санчо и Беллингем в дортмундской «Боруссии». Нужно давать молодым футболистам играть, только так они развиваются.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.