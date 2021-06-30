Техком РФС не обсуждал ужесточение лимита на легионеров

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что техком выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
«Мы вообще не обсуждали ужесточение лимита на заседании технического комитета. Только Евро», – сказал Игнатьев.
- С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».
- Техком не обсуждал отставку Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
- Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
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Источник: «Чемпионат»