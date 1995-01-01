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    Техком РФС не обсуждал ужесточение лимита на легионеров

    Член технического комитета РФС Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что техком выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

    «Мы вообще не обсуждали ужесточение лимита на заседании технического комитета. Только Евро», – сказал Игнатьев.

    • С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».
    • Техком не обсуждал отставку Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
    • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

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    Техком РФС: «Выразили поддержку Черчесову. Основная проблема – уровень игроков»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7601

      САДЫЧОК 56 минут назад

      Недотёпы-нужно отменять лимит !!

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      Рейтинг: +2925

      neveldomha 1 час назад

      Значит бухали, если лимит не обсуждали.

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