Техком РФС не обсуждал ужесточение лимита на легионеров

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что техком выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Мы вообще не обсуждали ужесточение лимита на заседании технического комитета. Только Евро», – сказал Игнатьев.

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».

Техком не обсуждал отставку Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.

Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро неудовлетворительной, но выразил ему доверие

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