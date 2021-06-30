Бущан – о победе над Швецией: «Хочу, чтобы через девять месяцев в Украине был прирост рождаемости»

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над Швецией (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.

– Какое первое чувство? Гордость за страну? Поделитесь эмоциями.

– Хочу, чтобы через 9 месяцев в стране был прирост рождаемости детей.

– Готовились подсознательно к серии пенальти?

– Был уверен, что команда додавит. Но у меня был секрет – я написал на бутылке список игроков сборной Швеции. Номера и кто куда будет бить.

– Игроки Швеции намекнули, что на результат повлияли детали – штанга, перекладина и так далее. Нам повезло?

– У нас тоже была штанга. Тоже было много моментов у ворот Ольсена, но мы не смогли их реализовать. Мы контролировали игру и допускали минимум ошибок.

После всего, что было в группе – сегодня футбольный бог за нас.

В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.

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