Бущан – о победе над Швецией: «Хочу, чтобы через девять месяцев в Украине был прирост рождаемости»

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над Швецией (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.
– Какое первое чувство? Гордость за страну? Поделитесь эмоциями.
– Хочу, чтобы через 9 месяцев в стране был прирост рождаемости детей.
– Готовились подсознательно к серии пенальти?
– Был уверен, что команда додавит. Но у меня был секрет – я написал на бутылке список игроков сборной Швеции. Номера и кто куда будет бить.
– Игроки Швеции намекнули, что на результат повлияли детали – штанга, перекладина и так далее. Нам повезло?
– У нас тоже была штанга. Тоже было много моментов у ворот Ольсена, но мы не смогли их реализовать. Мы контролировали игру и допускали минимум ошибок.
После всего, что было в группе – сегодня футбольный бог за нас.
- В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.
- Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.
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