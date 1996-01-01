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    Бущан – о победе над Швецией: «Хочу, чтобы через девять месяцев в Украине был прирост рождаемости»

    Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над Швецией (2:1, дополнительное время) в матче 1/8 финала Евро-2020.

    – Какое первое чувство? Гордость за страну? Поделитесь эмоциями.

    – Хочу, чтобы через 9 месяцев в стране был прирост рождаемости детей.

    – Готовились подсознательно к серии пенальти?

    – Был уверен, что команда додавит. Но у меня был секрет – я написал на бутылке список игроков сборной Швеции. Номера и кто куда будет бить.

    – Игроки Швеции намекнули, что на результат повлияли детали – штанга, перекладина и так далее. Нам повезло?

    – У нас тоже была штанга. Тоже было много моментов у ворот Ольсена, но мы не смогли их реализовать. Мы контролировали игру и допускали минимум ошибок.

    После всего, что было в группе – сегодня футбольный бог за нас.

    • В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.
    • Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.

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    Источник: Tribuna.com

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +21096

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      А надо ли это с нынешним-то уровнем жизни на Украине?..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20711

      bset > DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      В великой России минимальный размер оплаты труда 166$, а в загнивающей Украине 215$

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