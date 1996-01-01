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    Матвиенко: «Победа над Швецией посвящена травмированному Беседину»

    Футболист сборной Украины Николай Матвиенко сообщил, что команда посвящает победу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 (2:1) форварду Артему Беседину. Он получил травму в дополнительное время.

    «В раздевалке отличное настроение у всех, за исключением Беседина. Эта победа посвящена ему. Человек вышел на замену и заработал на себе красную карточку ценой травмы. Она кажется очень страшной, но я надеюсь, что она окажется менее болезненной», – сказал Матвиенко.

    • За фол на Беседине был удален игрок Швеции Маркус Даниэльсон.
    • В 1/4 финала Украина сыграет против Англии (3 июля).
    • Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 10:01
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6281

      playsh 59 минут назад

      Удачи с коленом Беседину,травма может оказаться весьма сложной.Держись,Артём.

      0
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      Рейтинг: +1411

      кто там 1 час назад

      А поражение России Дании видимо в честь Эриксена, просто наши скромняжки решили не на публику это сделать?

      Красавцы, гордимся)

      0
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