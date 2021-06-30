Матвиенко: «Победа над Швецией посвящена травмированному Беседину»

Футболист сборной Украины Николай Матвиенко сообщил, что команда посвящает победу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 (2:1) форварду Артему Беседину. Он получил травму в дополнительное время.

«В раздевалке отличное настроение у всех, за исключением Беседина. Эта победа посвящена ему. Человек вышел на замену и заработал на себе красную карточку ценой травмы. Она кажется очень страшной, но я надеюсь, что она окажется менее болезненной», – сказал Матвиенко.

За фол на Беседине был удален игрок Швеции Маркус Даниэльсон .

. В 1/4 финала Украина сыграет против Англии (3 июля).

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.

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