Игрок Украины Степаненко: «Благодарны Швеции за наше участие в плей-офф»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко после матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1) поблагодарил соперника. В том числе благодаря победе шведов в последней встрече группового этапа украинцы вышли в плей-офф.

«Сборная Швеции подарила нам шанс участвовать в плей-офф. За это мы им очень благодарны. Мы хотели, чтобы Украина нами гордилась. Мы все для этого сделали», – сказал футболист «Шахтера».

В 1/4 финала Украина сыграет против Англии (3 июля).

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.

Швеция сыграла в плей-офф Евро впервые с 2004 года.

Президент Украины Зеленский – после победы над Швецией: «Нереально круто! Парни, респект! Слава Украине!»