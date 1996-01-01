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    Игрок Украины Степаненко: «Благодарны Швеции за наше участие в плей-офф»

    Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко после матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1) поблагодарил соперника. В том числе благодаря победе шведов в последней встрече группового этапа украинцы вышли в плей-офф.

    «Сборная Швеции подарила нам шанс участвовать в плей-офф. За это мы им очень благодарны. Мы хотели, чтобы Украина нами гордилась. Мы все для этого сделали», – сказал футболист «Шахтера».

    • В 1/4 финала Украина сыграет против Англии (3 июля).
    • Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.
    • Швеция сыграла в плей-офф Евро впервые с 2004 года.

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    Источник: твиттер УЕФА

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