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    Кулушевски, Исак и Ольсен – в старте Швеции. Степаненко, Зинченко и Кривцов выйдут у Украины

    Стали известны стартовые составы Швеции и Украины на матч 1/8 финала Евро-2020.

    Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Линделeф, Даниэльсон, Лустиг, К. Ольссон, Экдаль, С. Ларссон, Форсберг, Кулушевски, Исак.

    Украина: Бущан, Кривцов, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по Москве.
    • Матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Игру покажет «Россия 1».
    • Победитель этой пары встретится в четвертьфинале с Англией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3732

      AtticusFinch 1 час назад

      Степаненко Кривцов - нашли кого выделить))Все кричали Украина сильнее нас в футболе - а они за 20 игр 4 раза выиграли))У СЕВерных Македонцев и СЕВерных Ирландцев))И у Кипра))

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      Рейтинг: +599

      SuperNils 1 час назад

      Бей бандеровскую заразу! За Швецию!

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      Рейтинг: +26

      Velikiy8888 > SuperNils 1 час назад

      Напиши адрес приду от.уярю тебя, та и быть

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      Рейтинг: +328

      стоп кран > SuperNils 1 час назад

      Смотри не обкакайся от напруги )))

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