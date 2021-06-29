Кулушевски, Исак и Ольсен – в старте Швеции. Степаненко, Зинченко и Кривцов выйдут у Украины

Стали известны стартовые составы Швеции и Украины на матч 1/8 финала Евро-2020.
Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Линделeф, Даниэльсон, Лустиг, К. Ольссон, Экдаль, С. Ларссон, Форсберг, Кулушевски, Исак.
Украина: Бущан, Кривцов, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 22:00 по Москве.
- Матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Игру покажет «Россия 1».
- Победитель этой пары встретится в четвертьфинале с Англией.
Источник: Бомбардир.ру