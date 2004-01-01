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    Евро-2020. Англия победила Германию благодаря голам Стерлинга и Кейна

    Сборная Англии обыграла Германию (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020.

    В составе англичан отличились Рахим Стерлинг и Гарри Кейн, забивший первый мяч на турнире.

    Матч проходил на «Уэмбли» в Лондоне. Англия не проигрывает на этом стадионе в рамках финальных стадий Евро/ЧМ 15 встреч подряд.

    Соперник Англии по четвертьфиналу Евро определится уже сегодня. В 21:00 по московскому времени сборные Швеции и Украины проведут заключительный матч 1/8 финала турнира.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

    Англия – Германия – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Стерлинг, 75; 2:0 – Кейн, 87.

    Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Магуайр, Триппьер, Райс (Хендерсон, 88), Сака (Грилиш, 69), Стоунз, Филлипс, Стерлинг, Кейн.

    Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Киммих, Госенс (Сане, 88), Кроос, Хаверц, Горецка, Мюллер (Мусиала, 90+2), Вернер (Гнабри, 69).

    Предупреждения: Райс, 8; Филлипс, 45; Магуайр, 77 – Гинтер, 25; Госенс, 72.

    Календарь Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +27085

      VVM1964 6 минут назад

      Увы - надо признать , но на этом чемпионате " немецкая машина " представлена OPELем , а не MB или BMW )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30600

      zra78 > VVM1964 4 минуты назад

      Если все команды сравнивать с машинами,то мне страшно представить,что за "машина" у нас:)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8067

      knikos > zra78 2 минуты назад

      Велосипед .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30600

      zra78 > knikos 1 минуту назад

      Старый и без колеса...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8067

      knikos 8 минут назад

      Блин , команды могли просто на последние 15 минут матча выйти и показать ФУТБОЛ . Нет же , 75 минут хренью сами маялись и нас маяли . Задолбался перед монитором клевать носом . Немчуре ничего не светило , нагличане играли более рационально и остро . Но ! Матчи дома закончились , теперь посмотрим , как они в гостях сыграют . Хотя , что Швеция , что Хохляндия - один хрен , Наглия в полуфинале .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +20244

      slavutiq70 11 минут назад

      Да уж не ожидал , хорошо лишних денег не было не делал ставку,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1266

      21082014 12 минут назад

      Боже,храни Королеву!Саутгейт заслуживает самых лестных оценок за проделанную работу в сборной.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8067

      knikos > 21082014 5 минут назад

      Самая скучная и прагматичная сборная на Евро . Напоминает греков на ЧЕ в Португалии . Так и могут догрести до победы ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86916

      zigbert 13 минут назад

      Как и ожидалось матч оказался упорным. Оба соперника оказались достойными друг друга.У Мюллера был великолепный момент чтобы сравнять счет но вместо этого получили мяч в свои ворота. Англичан с победой!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +754

      lysenkoff 16 минут назад

      Санчо, Маунт, Фоден в запасе еще были.... интересная сборная расцветает...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1783

      Vladarg 16 минут назад

      Чудо произошло.я уже и забыл когда последний раз Англия смотрелась лучше Германии.да и победа последняя когда была..Стерлинг-игрок матча,безусловно.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +331

      rossonero666 17 минут назад

      минус еще один фаворит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4991

      Fusballer 18 минут назад

      Получили немецкие по щам за провокации п и д о р с к и е!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      сутулая собака и лисы > Fusballer 7 минут назад

      Кейн с радужной капитанской повязкой забивает гол немцам.
      там им, гомосекам!
      ???
      2-0 в пользу того, что гомофобы очень тупы.

      1
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      Рейтинг: +8067

      knikos > сутулая собака и лисы 3 минуты назад

      Так Нойер тоже с гомосячной повязкой играл. Островные гомики наваляли материковым .

      1
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      Рейтинг: +2903

      Алехсбургер. 22 минуты назад

      Так вот почему называлась группа "группой смерти")

      4
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