Евро-2020. Англия победила Германию благодаря голам Стерлинга и Кейна

Сборная Англии обыграла Германию (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020.

В составе англичан отличились Рахим Стерлинг и Гарри Кейн, забивший первый мяч на турнире.

Матч проходил на «Уэмбли» в Лондоне. Англия не проигрывает на этом стадионе в рамках финальных стадий Евро/ЧМ 15 встреч подряд.

Соперник Англии по четвертьфиналу Евро определится уже сегодня. В 21:00 по московскому времени сборные Швеции и Украины проведут заключительный матч 1/8 финала турнира.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

Англия – Германия – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Стерлинг, 75; 2:0 – Кейн, 87.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Магуайр, Триппьер, Райс (Хендерсон, 88), Сака (Грилиш, 69), Стоунз, Филлипс, Стерлинг, Кейн.

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Киммих, Госенс (Сане, 88), Кроос, Хаверц, Горецка, Мюллер (Мусиала, 90+2), Вернер (Гнабри, 69).

Предупреждения: Райс, 8; Филлипс, 45; Магуайр, 77 – Гинтер, 25; Госенс, 72.

Календарь Евро-2020