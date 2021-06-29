Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Евро-2020. Англия победила Германию благодаря голам Стерлинга и Кейна

Евро-2020. Англия победила Германию благодаря голам Стерлинга и Кейна

29 июня 2021, 20:51
43

Сборная Англии обыграла Германию (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020.

В составе англичан отличились Рахим Стерлинг и Гарри Кейн, забивший первый мяч на турнире.

Матч проходил на «Уэмбли» в Лондоне. Англия не проигрывает на этом стадионе в рамках финальных стадий Евро/ЧМ 15 встреч подряд.

Соперник Англии по четвертьфиналу Евро определится уже сегодня. В 21:00 по московскому времени сборные Швеции и Украины проведут заключительный матч 1/8 финала турнира.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Евро-2020. Плей-офф. 1/8 финала

Англия – Германия – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Стерлинг, 75; 2:0 – Кейн, 87.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Магуайр, Триппьер, Райс (Хендерсон, 88), Сака (Грилиш, 69), Стоунз, Филлипс, Стерлинг, Кейн.

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Киммих, Госенс (Сане, 88), Кроос, Хаверц, Горецка, Мюллер (Мусиала, 90+2), Вернер (Гнабри, 69).

Предупреждения: Райс, 8; Филлипс, 45; Магуайр, 77 – Гинтер, 25; Госенс, 72.

Календарь Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Англия Германия
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1624989214
Стерлинг Хорош и Ужасен ! Удивительный игрок !
Ответить
Из Твери Леха
1624989276
Вот хорошо, что Англия забила, а потом второй. После вчерашнего... матч смотрелся крайне уныло и хорошо, что все решилось в основное время. Немцы-то по ходу еще хуже, чем на ЧМ-18, ну ничего не показали, кроме опасного удара Хаверца.
Ответить
Marley Bob
1624989431
Какой невероятно удивительный и непредсказуемый Чемпионат!хорошо,что не ставлю,а то все просадил бы..
Ответить
Алехсбургер.
1624989447
Так вот почему называлась группа "группой смерти")
Ответить
Vladarg
1624989768
Чудо произошло.я уже и забыл когда последний раз Англия смотрелась лучше Германии.да и победа последняя когда была..Стерлинг-игрок матча,безусловно.
Ответить
zigbert
1624989967
Как и ожидалось матч оказался упорным. Оба соперника оказались достойными друг друга.У Мюллера был великолепный момент чтобы сравнять счет но вместо этого получили мяч в свои ворота. Англичан с победой!
Ответить
21082014
1624990008
Боже,храни Королеву!Саутгейт заслуживает самых лестных оценок за проделанную работу в сборной.
Ответить
knikos
1624990284
Блин , команды могли просто на последние 15 минут матча выйти и показать ФУТБОЛ . Нет же , 75 минут хренью сами маялись и нас маяли . Задолбался перед монитором клевать носом . Немчуре ничего не светило , нагличане играли более рационально и остро . Но ! Матчи дома закончились , теперь посмотрим , как они в гостях сыграют . Хотя , что Швеция , что Хохляндия - один хрен , Наглия в полуфинале .
Ответить
VVM1964
1624990393
Увы - надо признать , но на этом чемпионате " немецкая машина " представлена OPELем , а не MB или BMW )))
Ответить
Garrincha58
1624991518
Лёву по ходу уже было наплевать он ошибся с составом Вернера и Мюллера не надо было выпускать в старте у тебя в запасе молодые игроки прошедшие через ЛЧ Сане и Гнабри, а он выпускает пенсионера и явного неудачника Тимо. Это не машина дала сбой, а её водитель уснул и в кювет заехал
Ответить
Главные новости
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
6
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
18
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
3
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
3
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+