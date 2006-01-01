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    Дешам – о промахе Мбаппе с пенальти: «Он безумно опечален. Проигрывать по пенальти всегда больно»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Евро-2020 с Швейцарией (3:3, 4:5 – по пенальти).

    «Мы выполнили все, что было нужно для того, чтобы повести со счетом 3:1, а вот затем проявили слабость, что для нас нетипично. Проигрывать же в серии пенальти всегда больно.

    Килиан Мбаппе безумно опечален. Как и все остальные. Но винить некого – ответственность за пятый пенальти он брал на себя сам», – сказал Дешам.

    • Только Мбаппе не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.
    • Сборная Швейцарии впервые с 1954 года вышла в 1/4 финала Евро / ЧМ.

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    Источник: сайт УЕФА

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